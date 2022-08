सोशल मीडिया पर यह चर्चा आम है कि यह बॉलिवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के हालिया इंटरव्यू का जवाब में जिसमें वह एक व्यक्ति मिस्टर आरपी का जिक्र कर रही हैं।

उर्वशी ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा, ‘मैं वाराणसी में शूटिंग कर रही थी। वहां से मेरा दिल्ली में एक शो था। तो मेरी वहां से दिल्ली की फ्लाइट थी। दिल्ली में मैंने पूरा दिन शूट किया और फिर 10 घंटे की शूटिंग के बाद मैं वापस चली गई। मुझे जाकर तैयार होना था और आप जानते हैं कि लड़कियों को तैयार होने में काफी समय लगता है। मिस्टर आरपी आए और लॉबी में बैठ गए और मेरा इंतजार करने लगे। और वह मिलना चाहते थे। मैं इतनी थकी हुई थी, मैं सो गई। और मुझे अहसास ही नहीं हुआ कि मुझे इतने कॉल्स आए हुए हैं।’

उन्होंने बॉलिवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘तो, जब मैं उठा, तो मैंने देखा कि 16-17 मिस कॉल हैं। और फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि कोई मेरा इंतजार कर रहा था और मैं नहीं गई। तो सिर्फ सम्मान के तौर पर, क्योंकि कई लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंतजार कर रहा था या नहीं, सिर्फ उस सम्मान के तौर पर, मैंने उन्हें कहा कि जब आप मुंबई आएंगे तो हम मिलेंगे।’

Now let’s turn the tables and just imagine Urvashi Rautela putting such story on her Instagram. Rishabh Pant would’ve been sacked as of yet. No one is asking her to say sorry to him. Its not funny anymore. pic.twitter.com/a7v17V8BRU

