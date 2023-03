इंदौर टेस्ट- सोशल मीडिया पर सवाल, क्या रोहित के ड्रेसिंग रूम से भेजे उस मेसेज ने बदला मैच?

ऐसा लगा कि रोहित बल्लेबाजों को आक्रामक होकर खेलने की सलाह दे रहे हैं. लेकिन कुछ लोगों को यह राय पसंद नहीं आई.

ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इंदौर टेस्ट में हरा दिया है. बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के तीसरे मैच में कंगारू टीम ने टीम इंडिया को 9 विकेट से हराया. मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के सामने 76 रन का लक्ष्य था जो उसने उस्मान ख्वाजा का विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया. भारत ने नागपुर और दिल्ली में खेले गए टेस्ट मैचों में जीत हासिल की थी. इस हार के बाद रोहित शर्मा का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. भारत की दूसरी पारी के दौरान कप्तान रोहित शर्मा क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे चेतेश्वर पुजारा और अक्षर पटेल की अप्रोच से 'नाखुश' दिख रहे थे. और इसके बाद उन्होंने ईशान किशन को ड्रेसिंग रूम से मेसेज देकर भेजा.

कैमरे पर कैद हुए रोहित के हाथों से इशारों से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह संभलकर खेलने के तरीके से खुश नहीं थे. वे चाहते थे कि बल्लेबाज आक्रामक रुख अपनाएं. ब्रेक के दौरान उन्होंने ईशान किशन के जरिए यह मेसेज मैदान पर भेजा.

किशन ने दोनों बल्लेबाजों को संदेश दिया. इसके बाद बल्लेबाजों के रुख में तब्दीली आई. और चेतेश्वर ने नाथन लायन की गेंद पर छक्का लगाया. इसके बाद रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई.

रोहित ने जब ईशान किशन को मैदान पर भेजा तो भारत का स्कोर सात विकेट पर 145 रन था. इस मेसेज के जाने के बाद भारत ने स्कोर में 22 रन और जोड़े. पुजारा हाफ सेंचुरी बनाने के बाद लेग स्लिप पर स्टीव स्मिथ के हाथों आउट हो गए थे. उन्होंने 59 रन बनाए. उनके आउट होते ही भारत का संघर्ष समाप्त हो गया. भारत की पारी सिर्फ 163 रन पर सिमट गई.

सोशल मीडिया पर रोहित के इस फैसले की काफी आलोचना हो रही है. फैंस का कहना है कि रोहित के मेसेज के बाद पुजारा को अपना खेल बदलना पड़ा.