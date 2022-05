चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच गुरुवार को हुआ मुकाबला काफी रोमांचक रहा। हालांकि यह एक लो-स्कोरिंग गेम रही लेकिन गेंदबाजों ने खेल को रोमांचक बनाए रखा। चेन्नई की टीम अंक तालिका में नौवें नंबर पर थी और मुंबई इंडियंस 10वें पर। टीमें भले ही आईपीएल की अंक तालिका में सबसे निचले पायदानों पर हों लेकिन रोमांच फिर भी चरम पर था। दोनों के फैंस ने उतने ही जोश के साथ इस मुकाबले को देखने के लिए मैदान पर थे। मुंबई तो टूर्नमेंट से बाहर हो चुकी है लेकिन चेन्नई इस मुकाबले को जीतकर कहीं न कहीं खुद को लीग में बनाए रख सकती थी।

इस मैच में कई रोमांचक पल गुजरे। मुकेश चौधरी की गेंदबाजी। मुंबई के लिए डेनियल सेम्स का कमाल। और तिलक वर्मा की धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी जिसने मुंबई को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा एक और घटना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल, अंपायर चिर रविकांतरेड्डी ने पहले वाइड का शिकारा किया लेकिन बाद में उसे आउट दे दिया।

This is purely Dhoni’s wicket?

Umpire while giving wide, saw dhoni appealing and raised one hand and gave out to that extension to that wide??‍♂️

Umpiring level can’t be more poor now!!! #IPL2022

