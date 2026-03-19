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IPL 2026 से पहले पिता बने दिनेश कार्तिक, तीसरे बच्चे का किया स्वागत, नाम का भी खुलासा

दिनेश कार्तिक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कोचिंग और कमेंट्री की नई भूमिका का आनंद ले रहे हैं.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 19, 2026 2:03 PM IST

Dinesh Karthik
Dinesh Karthik

भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक आईपीएल 2026 से पहले एक बार फिर पिता बन गए हैं. दिनेश कार्तिक और स्क्वैश स्टार दीपिका पल्लीकल ने अपनी बेटी राहा पल्लीकल कार्तिक (तीसरा बच्चा) के जन्म की घोषणा की है. दिनेश कार्तिक और दीपिका ने 25 अगस्त, 2015 को पारंपरिक हिंदू और ईसाई रीति-रिवाजों से शादी की थी और 2021 में उनके जुड़वां बच्चे हुए थे.

इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए यह खबर साझा की. इस पोस्ट में उन्होंने अपनी खुशी और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बेटी का परिचय अपने जुड़वां बेटों, कबीर और ज़ियान की छोटी बहन के रूप में कराया. पोस्ट में लिखा, “दिल में आशीर्वाद और शब्दों से परे आभार के साथ, हम खुशी-खुशी अपनी प्यारी बेटी का इस दुनिया में स्वागत करते हैं, कबीर और ज़ियान अपनी छोटी बहन, राहा पल्लीकल कार्तिक का परिचय कराते हुए बहुत उत्साहित हैं. प्यार, दीपिका और दिनेश”

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कोचिंग और कमेंट्री की नई भूमिका में एक्टिव हैं दिनेश कार्तिक

दिनेश कार्तिक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कोचिंग और कमेंट्री की नई भूमिका का आनंद ले रहे हैं. उन्होंने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए मेंटर और बैटिंग कोच के रूप में काम किया.

2023 में आखिरी बार खेलती नजर आईं थी दीपिका

वहीं दूसरी ओर, दीपिका ने भारतीय स्क्वैश के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया है। वह दुनिया की शीर्ष-10 रैंकिंग में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं. पद्म श्री और राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों में कई पदक जीतने वाली वह देश की सबसे सम्मानित एथलीटों में से एक हैं।

उन्होंने आखिरी बार अक्टूबर 2023 में हांगझोऊ एशियाई खेलों में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता था. 2022 की शुरुआत में मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद, उन्होंने शानदार वापसी की, उन्होंने विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में दो खिताब जीते और 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक हासिल किया.

कार्तिक इस समय RCB के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हैं. वह टीम के बैटिंग कोच के रूप में काम करते हैं और एक बेहद अनुभवी टीम का हिस्सा हैं, जिसमें एंडी फ्लावर मुख्य कोच और ओंकार साल्वी बॉलिंग कोच के रूप में शामिल हैं.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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