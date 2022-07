वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20I में भारत की तरफ से भले ही कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 64 रनों की पारी खेली लेकिन आखिर में दिनेश कार्तिक असली महफिल लूटने में कामयाब रहे। दिनेश कार्तिक ने डेथ ओवर्स (16-20) में महज 19 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 41 रनों की तूफानी पारी खेली। इनमें से उन्‍होंने 28 रन तो सिर्फ 6 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों के जरिये ही बना डाले।

DK के बल्ले से ये कमाल की पारी ऐसे समय में आई जब 15वें ओवर में रोहित शर्मा 127/5 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दिनेश कार्तिक स्पिनर अश्विन के साथ मोर्चा संभालते हुए भारत के स्कोर को 190 रनों तक ले गए। इस कमाल की पारी के दम पर विकेटकीपर-बल्लेबाज DK ने एक कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

दरअसल, IPL 2022 में दिनेश कार्तिक ने बतौर फीनिशर कमाल की बल्लेबाजी की जिसके दम वह लंबे समय बाद टीम में जगह बनाने में सफल रहे। कार्तिक की ये फॉर्म टीम इंडिया में भी जारी है और इस साल उनके बल्ले से डेथ ओवरों 122 रन आ चुके हैं। DK साल 2022 में डेथ ओवरों में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इस मामलें में पहले नंबर पर श्रीलंका के दासुन शनाका पहले नंबर पर है जिन्होंने इस साल डेथ ओवरों में 183 रन बनाए हैं।

2022 में डेथ ओवरों में सर्वाधिक रन:- (पूर्ण सदस्य)

