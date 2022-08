दुबई: हार्दिक पंड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को कमाल की पारी खेलते हुए महज 17 गेंद पर 33 रन बना दिए। उनकी पारी की मदद से भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप 2022 के अपने पहले मुकाबले में पांच विकेट से हरा दिया। भारत के सामने जीत के लिए 148 रन का लक्ष्य था जो उसने दो गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। हार्दिक ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर भारतीय पारी को पटरी पर डाला और आखिर में जीत दिलाकर ही दम लिया। 19वें ओवर में उन्होंने तीन चौके लगाकर भारत को जीत के करीब पहुंचाया। हारिस राउफ के इस ओवर में हार्दिक ने संयम का परिचय दिया और मौकों का भरपूर फायदा उठाया।

आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए सात रन चाहिए थे। बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज ने ओवर की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा को बोल्ड कर दिया। भारत को आखिरी तीन गेंद पर छह रन की जरूरत थी। हार्दिक पंड्या स्ट्राइक पर थे। ऐसे वक्त पर उन्होंने सिक्स लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी।

What was the moment of last ball, that Hardik Pandya hit six…??✌ pic.twitter.com/lD5xBLETKf

— ?⚔️ठाकुर आराधना सिंह⚔️? (@Aaradha93799511) August 29, 2022