दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. भारतीय टीम में पहली बार रजत पाटीदार और मुकेश कुमार को टीम में जगह दी गई है. घरेलू क्रिकेट में उनके अच्छे प्रदर्शन के आधार पर उन्हें मौका दिया गया है. टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने रजत पाटीदार और मुकेश कुमार को टीम में चुने जाने पर खुशी जताई है. दिनेश कार्तिक ने कहा कि यह दोनों खिलाड़ी टीम में चयन के हकदार थे, हालांकि उन्होंने दो अन्य खिलाड़ियों का नाम भी लिया है, जिन्हें टीम में जगह मिलनी चाहिए.

दिनेश कार्तिक ने ट्वीट कर कहा…रजत पाटीदार और मुकेश कुमार को टीम में चयन होने पर खुशी है, यह दोनों खिलाड़ी टीम में चयन के हकदार हैं, वहीं अब सरफराज खान और बाबा इंद्रजीत को भी टेस्ट टीम में मौका मिलना चाहिए. दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. यह दोनों खिलाड़ी अद्भुत हैं.

So happy to see Rajat patidar there , so deserves this selection ❤️

Well done to Mukesh Kumar too ?

Now Sarfaraz Khan and Indrajith baba into the test scheme of things . Can’t ignore such brilliant performers and performances.Theyve just been phenomenal

TALENT APLENTY ?? https://t.co/2vpcoeMdBn

