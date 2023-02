दिनेश कार्तिक का ट्विटर पर बड़ा ऐलान, बोले- बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में डेब्यू को तैयार

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के जरिए नया आगाज करने जा रहे हैं। दिनेश कार्तिक ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर ये जानकारी दी।

दरअसल, दिनेश कार्तिक ने ऐसा ट्वीट किया जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह 9 फरवरी से नागपुर में शुरु हो रही बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में एक नई भूमिका नजर आने वाले हैं। कार्तिक ने लिखा, "भारत में मेरा डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था। फिर से ये होने जा रहा है। काफी उत्साहित हूं।"

कार्तिक के इस ट्वीट से साफ है कि वह इस सीरीज में कमेंट्री करते नजर आएंगे। कार्तिक इससे पहले भी टीम इंडिया के मैचों में कमेंट्री कर चुके हैं। लेकिन ये पहली बार होगा जब वह भारतीय सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में कमेंटटेटर की भूमिका में होंगे।

37 साल के दिनेश कार्तिक ने मार्च 2021 में इंग्लैंड में भारत-इंग्लैंड T20 और वनडे सीरीज में कॉमेंटटेटर के तौर पर अपना डेब्यू किया था। वह दिग्गज सुनील गावस्कर के साथ जून 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी कमेंट्री करते दिखाई दिए थे।

Made my Test debut in India against Australia...