ICC ने T20I क्रिकेट की ताजा रैंकिंग जारी कर दी है जिसमें भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने लंबी छलांग लगाई है। दिनेश कार्तिक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज में धमाका करने के बाद T20I रैकिंग में टॉप 100 में वापसी कर ली है। कार्तिक ने 108 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 87वें स्थान पर कब्जा किया।

IPL 2022 में शानदार प्रदर्शन के बाद दिनेश कार्तिक टीम इंडिया में वापसी करने में सफल रहे थे। कार्तिक ने 3 साल बाद टीम में वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज में फिनिशर के तौर पर कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने सीरीज में 40 की औसत और लगभग 160 के स्ट्राईक रेट से 92 रन बनाए।

