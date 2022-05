अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम चुने जाने के बाद ट्विटर पर अपनी भावनाएं व्यक्त की है। दिनेश कार्तिक की लगभग 3 साल बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2019 वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था।

टीम इंडिया में चुने जाने के बाद दिनेश कार्तिक ने प्रेरणादायक मैसेज पोस्ट करते हुए लिखा, “अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा! आप सभी के समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद…कड़ी मेहनत जारी है…।”

बता दें, दिनेश कार्तिक के लिए IPL 2021 बेहद खराब रहा था जिसके चलते कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें रिलीज कर दिया था। इस बार मेगा ऑक्शन में कार्तिक पर आरसीबी ने भरोसा दिखाया और 5.5 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल कर लिया। इस सीजन के शुरुआत से ही कार्तिक शानदार फॉर्म में हैं और 14 मैचों में 57.40 की औसत और 191.33 के स्ट्राईक रेट से 287 रन अपने खाते में जोड़ चुके हैं।

