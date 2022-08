नई दिल्ली: दिनेश कार्तिक भारतीय टीम के वेस्टइंडीज दौरे पर हैं। टीम ने रविवार को पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनैशनल में कैरेबियाई टीम को हराकर सीरीज पर 4-1 से कब्जा किया।

कार्तिक की पत्नी स्टार स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल के लिए रविवार का दिन यादगार रहा। उन्होंने बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मिक्स्ड डबल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के लोबन डोना और कैमरून पिले की जोड़ी को सीधे गेमों में 11-8, 11-4 से हराया। दीपिका की इस उपलब्धि पर कार्तिक ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी।

It’s here!! ?

The effort and perseverance has paid off…so happy and proud of both of you!@DipikaPallikal @SauravGhosal #CWG22 pic.twitter.com/sHaJgXoGy1

— DK (@DineshKarthik) August 7, 2022