2027 वर्ल्ड कप के लिए दिनेश कार्तिक ने चुनी भारतीय टीम, 2 चौंकाने वाले खिलाड़ी की कराई वापसी

भारतीय टीम 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी में लगी हुई है. विश्व कप में किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा अभी तक यह साफ नहीं है. भारतीय टीम को लेकर लगातार कई पूर्व खिलाड़ी लगातार चर्चा कर रहे हैं किन खिलाड़ियों को हर हाल में टीम इंडिया में होना चाहिए और वह वर्ल्ड कप जीतने के सपने के लिए कितने जरूरी हैं.

इसी बीच भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम चुन ली है. दिनेश कार्तिक ने जिस भारतीय टीम का चयन किया है उसमें 2 ऐसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है जो पिछले लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं.

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कार्तिक की टीम में शमी और भुवी

दिनेश कार्तिक ने हाल ही में टीम इंडिया की 2027 वर्ल्ड कप के लिए अपने खिलाड़ियों का चयन किया है. कार्तिक की टीम में भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार को जगह मिली है. दोनों हालांकि लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं लेकिन दोनों ने हाल में गेंद से कई कमाल के प्रदर्शन किए हैं. शमी ने जहां घरेलू क्रिकेट में गेंद से कहर बरपाया है तो भुवी ने हाल ही में खत्म हुए आईपीएल 2026 में गेंद से आरसीबी के लिए सबसे बड़े मैच विनर बनकर साबित हुए थे.

अगर मोहम्मद शमी और भुवी की टीम इंडिया में वापसी होती है तो वह वनडे फॉर्मेट में काफी असरदार साबित हो सकते हैं. खासतौर पर साउथ अफ्रीका की उछालभरी पिचें इन्हें काफी मदद कर सकती है. दोनों खिलाड़ियों के पास गेंदबाजी का लंबा अनुभव भी है ऐसे में अफ्रीकी धरती पर ये खिलाड़ी काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं. बुमराह के साथ अगर शमी और भुवी की तिकड़ी साथ खेलते हुए नजर आई तो विरोधी टीम के बल्लेबाजों का रन बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा.

कैसी है दिनेश कार्तिक की वर्ल्ड कप की टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जयसवाल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, नितीश रेड्डी, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार.