T20 विश्व कप में लगातार दूसरी हार के बाद पूर्व दिग्गजों ने टीम इंडिया की रणनीति पर उठाए सवाल

कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की भारतीय टीम यूएई में खेले जा रहे मौजूदा टी20 विश्व कप (ICC Mens T20 World Cup 2021) टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार के बाद ग्रुप स्टेज से ही बाहर होने की कगार पर पहुंच गई है जिसके बाद क्रिकेट जगत ने टीम की रणनीति की आलोचना की है।

भारत को रविवार रात दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा। टीम की ये लगातार दूसरी हार है। टीम इंडिया को पहले मैच में इसी स्थल पर पाकिस्तान ने 10 विकेट से हराया था।

टूर्नामेंट से पहले खिताब के प्रबल दावेदार माने जा रहे भारत पर न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूकने का खतरा मंडरा रहा है। भारत ही हार से स्तब्ध क्रिकेट जगत ने प्रतिक्रिया देते हुए टीम की रणनीति, जज्बे और बल्लेबाजों की तकनीक पर सवाल उठाए।

Very disappointing from India. NZ were amazing. India’s body language wasn’t great, poor shot selection & like few times in the past, New Zealand have virtually ensured we won’t make it to the next stage. This one will hurt India & time for some serious introspection #IndvsNZ — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 31, 2021

वीरेंद्र सहवाग: भारत ने काफी निराश किया। न्यूजीलैंड की टीम शानदार थी। भारत की ‘बॉडी लैंग्वेज’ अच्छी नहीं थी, शॉट चयन खराब था और अतीत में कुछ मौकों की तरह न्यूजीलैंड ने लगभग सुनिश्चित कर दिया है कि हम अगले चरण में जगह नहीं बना पाएंगे। भारत को इससे पीड़ा पहुंचेगी और गंभीर आत्ममंथन करने का समय है।

In any big tournament you can’t change the playing 11 in just one game and get desired results. Players need stability And I’m surprised this is happening with some big names taking decisions. #ind — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 31, 2021

इरफान पठान: किसी भी बड़े टूर्नामेंट में आप सिर्फ एक मैच के बाद अपनी इलेवन में बदलाव नहीं करते और वांछित नतीजे हासिल नहीं कर सकते। खिलाड़ियों को स्थायित्व की जरूरत होती है और मुझे हैरानी है कि ऐसा तब हुआ जब कुछ बड़े नाम फैसले कर रहे थे। न्यूजीलैंड ने काफी अच्छा काम किया, आज आप काफी अच्छे थे। और टीम इंडिया को एकजुट होकर करिश्मा करने की जरूरत है। समय निकल रहा है।

This defeat should hurt Team India. Tentative with the bat, their shot selection was questionable. New Zealand bowled superbly, but India made their task easier. With their net run rate also taking a beating, a semifinal spot looks a distant dream #INDvNZ #T20WorldCup — VVS Laxman (@VVSLaxman281) October 31, 2021

वीवीएस लक्ष्मण: टीम इंडिया को इस हार का नुकसान उठाना पड़ेगा। बल्लेबाजी करते हुए संकोच था, उनके शॉट चयन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। न्यूजीलैंड ने शानदार गेंदबाजी की लेकिन भारत ने उनका काम आसान कर दिया। नेट रन रेट घटने के कारण सेमीफाइनल में जगह बनाने का सपना पूरा होता नजर नहीं आता।

सुनील गावस्कर: मुझे नहीं पता कि क्या ये विफलता का डर है लेकिन हमें पता है कि आज उन्होंने बल्लेबाजी क्रम में जो भी बदलाव किए उन्होंने काम नहीं किया। रोहित शर्मा इतना शानदार बल्लेबाज है और उसे तीसरे नंबर पर भेजा गया। तीसरे नंबर पर इतने सारे रन बनाने वाले कोहली स्वयं चौथे नंबर पर उतरे। इशान किशन जैसे युवा खिलाड़ी को पारी का आगाज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इशान किशन मारो या मरो वाला खिलाड़ी है और बेहतर है कि उसके जैसा बल्लेबाज चौथे या पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे।

मदनलाल: ये दुर्भाग्यशाली है क्योंकि इन दोनों ही मैचों में भारत सामान्य से अधिक बेसब्र दिखा। अगर आप रन नहीं बनाओगे तो मैच में आपके लिए मौका नहीं बनेगा। 111 रन के लक्ष्य का बचाव करिश्मा होने पर ही किया जा सकता है। दोनों ही मैचों में भारत का कोई मौका नहीं मिला। इस फॉर्मेट में अगर आप शुरुआत में दबदबा नहीं बनाते को मुश्किल होती है।

Let’s not be harsh on our players.yes we know them for better cricket.Sabse jyada players ko hurt hota hai after such results.but well done to @BLACKCAPS NZ for winning th match.they were fantastic in all departments @BCCI @T20WorldCup @ICC @StarSportsIndia — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 31, 2021

हरभजन सिंह: अपने खिलाड़ियों को लेकर कड़ा रुख मत अपनाइए। हां हम उन्हें बेहतर क्रिकेट खेलने के लिए जानते हैं। इस तरह के नतीजों के बाद खिलाड़ियों को सबसे अधिक पीड़ा पहुंचती है। लेकिन मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सभी विभागों में शानदार प्रदर्शन किया।

India should take a leaf out of all other countries … Allow their players to play in other leagues around the World to gain experience … #India #T20WorldCup — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) October 31, 2021

माइकल वान: भारत को अन्य देशों से सबक लेना चाहिए। अनुभव के लिए अपने खिलाड़ियों को दुनिया भर की अन्य लीग में खेलने की स्वीकृति दो। ईमानदारी से कहूं तो वे सफेद गेंद के क्रिकेट में इतने वर्षों में प्रतिभा और गहराई को देखते हुए उम्मीद के मुताबिक उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए।

India still have an outside chance of qualifying for semis but with how they have played their two big games in the event, it will be nothing but a miracle to see them qualify. @T20WorldCup — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) October 31, 2021

शाहिद अफरीदी: भारत के पास सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने का अब भी कुछ मौका है लेकिन प्रतियोगिता के अपने दो बड़े मैच उन्होंने जिस तरह खेले, वे करिश्मा होने पर ही क्वालीफाई कर पाएंगे।

It’s not looking good for India.. but we all want India to stay in the tournament. This early exit of India won’t be good for the event #INDvsNZ #ICCT20WorldCup — Azhar Ali (@AzharAli_) October 31, 2021

अजहर अली: भारत के लिए चीजें अच्छी नहीं लग रही लेकिन हम सभी चाहते हैं कि भारत टूर्नामेंट में बने रहे। भारत का जल्दी बाहर होना टूर्नामेंट के लिए अच्छा नहीं है।

The Indian team looked clueless tonight I really don’t know why. pic.twitter.com/c2nbGQIWkN — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) October 31, 2021

शोएब अख्तर: भारत का निराशाजनक प्रदर्शन। बेहतर और मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद की थी। आज रात ऐसा लगा कि भारतीय टीम को पता ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों था। आपने इशान किशन को पारी का आगाज करने क्यों भेजा, हार्दिक पांड्या अंत में गेंदबाजी कर रहा था। उसे पहले गेंदबाजी करनी चाहिए थी। उन्होंने वास्तव में खराब क्रिकेट खेला। भारतीय टीम इतने अधिक दबाव में दिखी। मुझे नहीं पता कि भारत किस योजना, रणनीति पर चल रहा था। कोई योजना नजर नहीं आई, सभी डर के साथ खेलते दिखे, कोहली और रोहित अपने क्रम पर नहीं उतरे।

I still believe India is a best team its just a matter of having good time or bad time but abusing player’s and their family is such a shame don’t forget end of the day it’s just a game of cricket. — Mohammad Amir (@iamamirofficial) November 1, 2021

मोहम्मद आमिर: मेरा अब भी मानना है कि भारत सर्वश्रेष्ठ टीम है। ये अच्छे समय और बुरे समय का खेल है। लेकिन खिलाड़ियों और उनके परिवारों को अपशब्द कहना शर्मनाक है। मत भूलिए कि आखिर ये सिर्फ क्रिकेट का एक मैच है।

I just don’t understand how Kohli’s prickly relationship with Ashwin is allowed to keep him out of Indian teams? Do you think Captains should be allowed such autonomy? — Nick Compton (@thecompdog) October 31, 2021

निक कॉम्पटन: मुझे समझ नहीं आता कि अश्विन के साथ कोहली के रिश्ते के कारण कैसे वह भारतीय टीमों से बाहर है। क्या आपको लगता है कि कप्तान को इस तरह की स्वायत्ता दी जानी चाहिए।