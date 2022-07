साउथैम्प्टन। भारत के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच के दौरान दर्शकों के साथ नस्लवाद के आरोपों के बीच इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि खेलों में नस्लवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इस टेस्ट के चौथे दिन के खेल के दौरान कई भारतीय समर्थकों ने नस्लीय दुर्व्यवहार की घटनाओं का आरोप लगाया था। इंग्लैंड की टीम ने इस मैच को जीतकर श्रृंखला 2-2 से बराबर की।

स्टोक्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘‘ पिच पर शानदार सप्ताह लेकिन एजबेस्टन में नस्लवादी दुर्व्यवहार की खबरें सुनकर वास्तव में निराशा हुई। खेल में इसके लिए कोई जगह नहीं है।’’ उन्होंने लिखा, ‘‘उम्मीद है कि सफेद गेंद की श्रृंखला में सभी प्रशंसकों को अच्छा अनुभव होगा और माहौल पार्टी जैसा होगा। क्रिकेट इसी के बारे में है।’’

Amazing week on the pitch but really disappointed to hear reports of racist abuse at Edgbaston. Absolutely no place for it in the game. Hope all the fans at the white-ball series have a brilliant time and create a party atmosphere. That’s what cricket’s about!!

— Ben Stokes (@benstokes38) July 7, 2022