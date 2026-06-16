Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

'पता नहीं उसे कैसे उकसाया गया...' वैभव सूर्यवंशी के सपोर्ट में आए कोच साईराज बहुतुले

Sairaj Bahutule on Vaibhav Suryavanshi: श्रीलंका ए के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ी से बहस हो गई. जिसकी सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रही है. भारत के स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले वैभव सूर्यवंशी के सपोर्ट में उतर आए हैं.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jun 16, 2026, 11:01 PM IST

Published On Jun 16, 2026, 11:01 PM IST

Last UpdatedJun 16, 2026, 11:01 PM IST

सोमवार को दाम्बुला में ट्राई सीरीज के मैच में श्रीलंका ए के खिलाफ सुपर ओवर में भारत की हार के बाद 15 साल के इस खिलाड़ी की तीखी बहस हुई थी जो लगभग हाथापाई में बदल गई थी. हालांकि कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के सपोर्ट में उतर आए हैं. भारत के स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने मंगलवार को कहा कि भले ही यह पता लगाना मुश्किल है कि श्रीलंका ए के खिलाड़ी के साथ मैदान पर वैभव सूर्यवंशी की बहस किस वजह से हुई लेकिन युवा बल्लेबाज इस घटना से सीखेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचेगा.

वैभव सूर्यवंशी पर क्या बोले साईराज बहुतुले

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे एकदिवसीय मैच के पहले साईराज बहुतुले ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी लेकिन हमें नहीं पता कि उसे कैसे उकसाया गया. क्योंकि मैं उसे जानता हूं और वैभव बहुत शांत स्वभाव का लड़का है. लेकिन मुझे यकीन है कि वहां अनुभवी कोच हैं जो उसका मार्गदर्शन करेंगे. श्रीलंकाई खिलाड़ियों को भी सिखाया जाना चाहिए कि कैसा व्यवहार करना चाहिए.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

बहुतुले ने अलग-अलग भारत अंडर-19 टीम और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेंटर ऑफएक्सीलेंस में आयु वर्ग के स्तर पर सूर्यवंशी के साथ काम किया है. उन्होंने 2025 आईपीएल सीजन के दौरान राजस्थान रॉयल्स के स्पिन गेंदबाजी कोच के तौर पर भी काम किया जब सूर्यवंशी ने टूर्नामेंट में डेब्यू किया था. बहुतुले ने आगे कहा कि वह सीखेगा. वह एक युवा खिलाड़ी है जिस पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की बड़ी जिम्मेदारी है. मुझे यकीन है कि वह इसे नहीं दोहराएगा और ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है.

ट्राई सीरीज में खामोश रहा है सूर्यवंशी का बल्ला

श्रीलंका, अफगानिस्तान और भारत के बीच ट्राई सीरीज खेली जा रही हैं. जिसमें वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खामोश रहा है. पहले मैच में 14, दूसरे में 44 और तीसरे मुकाबले में 21 रन का पारी खेली है. वैभव ने अबतक 3 मैचों में 26.33 की औसत से 79 रन बनाए हैं. जिसमें 15 चौके और 1 छक्का शामिल है. वैभव के फैंस को उम्मीद है कि अफगानिस्तान के खिलाफ सूर्यवंशी का बल्ला धमाल मचाएगा.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

Latest News

ind-vs-afg-2nd-odi-pitch-report

IND vs AFG 2nd ODI Pitch Report: इकाना में बल्लेबाज मचाएंगे धमाल या गेंदबाज करेंगे कमाल? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट
vaibhav-sooryavanshi-39

श्रीलंकाई खिलाड़ी से भिड़ने के बाद मुश्किल में वैभव सूर्यवंशी, क्या कहता है आईसीसी का नियम ?
ind-vs-afg-2nd-odi

IND VS AFG: लखनऊ में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड ? कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं श्रेयस अय्यर

praveen-kumar-1

Women's T20 World Cup: पहले भारत ने चटाई धूल, फिर आईसीसी ने लगा दी पाकिस्तान की क्लास

praveen-kumar-11

'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी नाम कमाएंगे...', वैभव सूर्यवंशी पर प्रवीण कुमार ने दिया बड़ा बयान

manav-suthar-11

काउंटी डेब्यू पर भी छाए मानव सुथार, गेंद और बल्ले से किया कमाल, टीम को हार से बचाया

Editor's Pick

Women t20i World Cup Deepti Sharma becomes Highest Wicket-Taker in Women T20I scripts History Against Pakistan

दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, विमेंस T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनीं
Women T20 World Cup 2026 Pakistan Captain Fatima Sana Statement after lost to India by 64 Runs

भारत से हार के बाद क्या बोलीं पाकिस्तानी कप्तान, किसे ठहराया हार का जिम्मेदार
india women highest t20i score against pakistan t20 world cup 2026 Smriti Mandhana Harmanpreet Kaur

टीम इंडिया ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के खिलाफ बनाया महिला T20I इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर
Rishabh Pant Should Avoid Playing unnecessary High Risky Shots says Syed Kirmani

वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी ने दी पंत को सलाह, बताया सचिन के बाद सबसे टैलेंटेड
Vaibhav Sooryavanshi Scored 44 Runs in 22 Balls Against Afghanistan A in Triangular Series

वैभव सूर्यवंशी की 50 ओवर के फॉर्मेट में टी20 स्टाइल बैटिंग, 22 गेंद पर ठोके 44 रन
Why India did not Play in 1950 Fifa World Cup What about Barefoot Theory

फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेला था भारत, क्या है नंगे पांव खेलने की कहानी?