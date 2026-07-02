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DPL 2026 Women's Auction: पारुनिका सिसोदिया बनीं सबसे महंगी खिलाड़ी

ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने प्रज्ञा रावत को 7 लाख रुपए में वापस टीम में शामिल किया, जबकि नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने RTM का इस्तेमाल करके ऑलराउंडर समायरा राघव को 7 लाख रुपए में फिर से साइन किया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 02, 2026, 08:08 PM IST

Published On Jul 02, 2026, 08:08 PM IST

Last UpdatedJul 02, 2026, 08:08 PM IST

Parunika Sisodia

Parunika Sisodia

DPL 2026 Women’s Auction: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) T20 महिला नीलामी में बाएं हाथ की स्पिनर पारुनिका सिसोदिया सबसे महंगी खिलाड़ी बनीं हैं. उन्हें ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 14 लाख रुपए में खरीदा. आरुषि गोयल इस सीजन की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं. टूर्नामेंट के तीसरे संस्करण के लिए चार फ्रेंचाइजी ने अपनी टीमें तैयार कर ली हैं।

नीलामी में ज़बरदस्त बोली रणनीतिक ‘राइट टू मैच’ (RTM) चालें और बड़े खिलाड़ियों को शामिल करने की लेकर जमकर संघर्ष दिखा.

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पारुनिका सिसोदिया, आरुषि गोयल, सिमरन दिल बहादुर पर लगी बड़ी बोली

ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने पारुनिका सिसोदिया और सिमरन दिल बहादुर जैसे बड़े खिलाड़ियों को शामिल करके अपनी टीम को मज़बूत किया, जबकि सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने पहले से टीम में मौजूद ऑलराउंडर सोनी यादव के साथ जोड़ी बनाने के लिए ऑलराउंडर आरुषि गोयल को खरीदा. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने पहले से टीम में मौजूद खिलाड़ी आयुषी सोनी के साथ प्रिया मिश्रा को जोड़कर अपनी गेंदबाजी को मज़बूत किया, जबकि साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने भारत की अंडर-19 खिलाड़ी श्वेता सहरावत के साथ जोड़ी बनाने के लिए भारतीय बल्लेबाज प्रिया पुनिया को साइन किया.

पारुनिका की 14 लाख की डील के अलावा, आरुषि गोयल 11 लाख की कीमत के साथ दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं, जिन्हें सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने चुना.

नीलामी के सात सबसे महंगे खिलाड़ी:

पारुनिका सिसोदिया – ईस्ट दिल्ली राइडर्स – 14 लाख

आरुषि गोयल – सेंट्रल दिल्ली क्वींस – 11 लाख

सुमिति सोनी – सेंट्रल दिल्ली क्वींस – 8 लाख

सिमरन दिल बहादुर – ईस्ट दिल्ली राइडर्स – 8 लाख

पूर्वा सिवाच – ईस्ट दिल्ली राइडर्स – 7 लाख

समायरा राघव – नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स – 7 लाख

प्रज्ञा रावत – ईस्ट दिल्ली राइडर्स – 7 लाख

ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने प्रज्ञा रावत को RTM से हासिल किया

फ्रेंचाइजी ने पिछले सीज़न के बेहतरीन खिलाड़ियों को टीम में बनाए रखने के लिए रणनीतिक रूप से ‘राइट टू मैच’ (RTM) कार्ड का भी इस्तेमाल किया. ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने प्रज्ञा रावत को 7 लाख रुपए में वापस टीम में शामिल किया, जबकि नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने RTM का इस्तेमाल करके ऑलराउंडर समायरा राघव को 7 लाख रुपए में फिर से साइन किया.

सभी टीमों का फुल स्क्वाड:

सेंट्रल दिल्ली क्वींस: सोनी यादव, आरुषि गोयल, मोनिका, दीक्षा शर्मा, निधि महतो, सुमिति सोनी, मेधावी बिधूड़ी, रितिशा खुशी, निधि तंवर, कनिका माथुर, आर प्रियदर्शनी, रिया कोंडल, साची, ज्योति, मल्लिका खत्री, नेहा परमार, पूजा हलदर, अक्षिता जैन, निष्ठा बिष्ट, काशवी कुमार, चेल्सी यादव, तनु चौहान

ईस्ट दिल्ली राइडर्स: परुनिका सिसौदिया, सिमरन दिल बहादुर, भारती रावल, प्रज्ञा रावत, पूर्वा सिवाच, वंशिका लीला, आरना डुडेजा, गोयिंका शर्मा, माही चौहान, नीलांचल नर्वल, सोनाक्षी, तमन्ना सिंह, सुहाना अत्री, इशिका, रीति तोमर, हृदया शर्मा, नेहा छिल्लर, उर्वशी गुप्ता, जसलीन कौर, गीत रारहना, यशस्वी धीमान, राजश्री यादव

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स: आयुषी सोनी, प्रिया मिश्रा, नजमा, उपासना यादव, रिया शौकीन, शिवी शर्मा, अंशू नागर, अर्चना, रेशिका बेनीवाल, समायरा राघव, समृद्धि ढींगरा, अरमीत कौर, नंदिनी गिरी, प्रियांशी, अनन्या भारद्वाज, मानशी गर्ग, शिवानी जांगिड़, श्वेता सिंह, नैन्सी त्यागी, अपेक्षा आनंद, झिलमिल, अनामिका

साउथ दिल्ली सुपरस्टार: प्रिया पुनिया, श्वेता सहरावत, एकता भड़ाना, तनीषा सिंह, दिशा नागर, मयूरी सिंह, निशिका सिंह, हिमाक्षी चौधरी, तनिष्का सिंह, आरती कुमारी, छवि गुप्ता, कशिश, अनन्या पाहुजा, अवलीन कौर, हर्षिता, मिताली आर, गीतांजलि, प्रगति बिष्ट, अनामिका कुमारी, यशिका, रूपाली विश्व मोहन

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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