VIDEO: छोले-भटूरे नहीं बल्कि कोहली ने खाया दिल्ली का ये मशहूर फूड, द्रविड़ का बड़ा खुलासा

भारत ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट में रविवार को दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से शिकस्त देकर चार मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। भारत ने जीत के लिए मिले 115 रन के लक्ष्य को 26.4 ओवर में चार विकेट गंवा कर हासिल कर लिया। टीम के लिए अपना 100वां टेस्ट खेल रहे चेतेश्वर पुजारा 31 रन पर नाबाद रहे। कप्तान रोहित शर्मा ने भी 20 गेंद की आक्रामक पारी में 31 रन बनाये।

इस शानदार जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने रोहित की कप्तानी की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने विराट कोहली के उस फूड पॉर्सल वीडियो को लेकर भी बड़ा खुलासा किया जो दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।

इस वायरल वीडियो में ड्रेसिंग रुम में बैठे कोहली कोच द्रविड़ से बात कर रहे होते हैं कि तभी एक स्टाफ मेंबर फूड पैकेट डिलीवर होने की जानकारी देता है। अपना फेवरेट फूड देखते ही कोहली खुश हो जाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि फूड पैकेट में कोहली के फेवरेट छोले भटूरे थे लेकिन अब कोच द्रविड़ ने साफ कर दिया है कि असल में कोहली ने कौन सा खाना ऑर्डर किया था।

दिल्ली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से पटखनी देने के बाद द्रविड़ ने फूड पैकेट के बारें में खुलासा करते हुए कहा, "उस पैकेट में छोले भटूरे नहीं थे, बल्कि छोले-कुल्चे थे। कोहली ने मुझे भी खाने का लालच दिया लेकिन मैंने कहा कि मैं 50 साल का हूं, मैं अब इतना कोलेस्ट्रॉल नहीं संभाल सकता (हंसते हुए)।"

Rahul Dravid confirms that this was Chole Kulche indeed ?