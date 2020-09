IPL 2020 DC vs KXIP: पंजाब ने टॉस जीतकर दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए किया आमंत्रित

Kings XI Punjab won the toss and elected to field first: किंग्स इलेवन पंजाब (Delhi Capitals) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के दूसरे मैच में टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स (Kings XI Punjab) को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है.

दिल्ली कैपिटल्स प्लेइंग इलेवन :

पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, शिमरोन हेटमायर, श्रेयस अय्यर (कप्तान), रिषभ पंत (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, आर अश्विन, कगीसो रबाडा, एनरिच नोर्त्जे, मोहित शर्मा.

किंग्स इलेवन पंजाब प्लेइंग इलेवन :

केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), मयंक अग्रवाल, करुण नायर, सरफराज खान, ग्लेन मैक्सवेल, निकोलस पूरन, के गौतम, क्रिस जॉर्डन, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, शेल्डन कॉट्रेल.

दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर कर रहे हैं जबकि किंग्स इलेवन पंजाब की अगुआई केएल राहुल कर रहे हैं. अय्यर जहां दूसरे सीजन में दिल्ली की कप्तानी कर रहे हैं, वहीं राहुल के लिए ये किसी आईपीएल टीम की कप्तानी करने का पहला मौका है.

हालांकि दोनों ही भारतीय बल्लेबजाों के पास अनुभवी कोचों का मार्गदर्शन है. दिल्ली टीम में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पॉन्टिंग हैं, तो पंजाब टीम के पास टीम इंडिया के कोच रह चुके महान स्पिनर अनिल कुंबले हैं.

चूंकि दूसरा मैच दुबई में खेला जाना है, ऐसे में खिलाड़ियों के सामने एक नई पिच होगी. रिपोर्ट के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर अच्छी खासी घास है यानि कि पहले मैच में सीम और तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी.