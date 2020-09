Dream11 IPL 2020 Prediction KKR vs MI: इस प्लेइंग XI के साथ उतर सकती हैं कोलकाता और मुंबई की टीमें

दिनेश कार्तिक के नेतृत्व वाली कोलकाता नाइटराइर्स और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली रिकॉर्ड 4 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस आईपीएल के 13वें सीजन के 5वें मैच में बुधवार को शेख जायेद स्टेडियम में आमने सामने होंगी. केकेआर का यह इस सीजन का पहला मैच है जबकि मुंबई की टीम अपना पहला मैच चेन्नई से गंवा चुकी है.

Dream11 Prediction – KKR vs MI– IPL 2020

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for KKR vs MI : मैच डिटेल्स

23 सितंबर 2020, बुधवार. समय : शाम 7:30 PM IST, शेख जायेद स्टेडियम, अबुधाबी

ब्रॉडकास्ट : Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Select, Star Sports 1 HD, Star Sports 2 HD, Star Sports 1 Select HD, and Star Sports 1 HD Hindi.

Live Streaming -Disney + Hotstar VIP.

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians: My Dream11 Team

विकेटकीपर : दिनेश कार्तिक

बल्लेबाज : रोहित शर्मा, शुबमन गिल, इयोन मोर्गन

ऑलराउंडर : आंद्रे रसेल, हार्दिक पांडया, सुनील नारायण

बॉलर्स : कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, नेथन कूल्टर नाइल, पैट कमिंस.

केकेआर vs एमआई : Dream11 Team

दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, शुबमन गिल, इयोन मोर्गन, आंद्रे रसेल, हार्दिक पांडया, सुनील नारायण, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, नेथन कूल्टर नाइल, पैट कमिंस.

संभावित प्लेइंग इलेवन (Probable Playing 11)

कोलकाता नाइटराइडर्स

शुबमन गिल, सुनील नारायण, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, सिद्धेश लाड, आंद्रे रसेल, कुलदीप यादव, शिवम मावी, कमलेश नागरकोटि, लॉकी फर्ग्यूसन, क्रिस ग्रीन.

मुंबई इंडियंस

रोहित शर्मा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक, सूर्यकुमार यादव, सौरभ तिवारी, क्रुणाल पांडया, हार्दिक पांडया, कीरोन पोलार्ड, जेम्स पैटिंसन, राहुल चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.

टीमें :

कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders Full Squad)

दिनेश कार्तिक (कप्तान), इयोन मोर्गन, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, रिंकू सिंह, शुबमन गिल, सिद्धेश लाड, अली खान, कमलेश नागरकोटि, कुलदीप यादव, लॉकी फर्ग्यूसन, पैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप वॉरियर, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसेल, क्रिस ग्रीन, एम सिद्धार्थ, सुनील नारायण, निखिल नाइक, टॉम बैंटम.

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians Full Squad)

रोहित शर्मा (कप्तान), आदित्य तारे, अनमोलप्रीत सिंह, अनुकूल रॉय, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, दिगविजय देशमुख, हार्दिक पांडया, इशान किशन, जेम्स पैटिंसन, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पांडया, मिचेल मैक्लेनघन, मोहसिन खान, नेथन कूल्टर नाइल, प्रिंस बलवंत राय, क्विंटन डी कॉक, राहुल चाहर, सौरभ तिवारी, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट.

