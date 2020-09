Dream11 IPL 2020 Prediction, SRH vs RCB: 'किंग' कोहली के सामने आज होंगे डेविड वॉर्नर, जानें किसक

साल 2016 की चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2020 (IPL 2020) के तीसरे मुकाबले में सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में उतरेगी. हैदराबाद की कमान डेविड वॉर्नर के हाथों में है वहीं आरसीबी के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) होंगे.

कोहली की अगुआई वाली आरसीबी को पहले खिताब की तलाश है. विराट की अगुआई में आरसीबी पिछले तीन सीजन से प्लेऑफ में जगह बनाने में असफल रही है. ऐसे में उसपर दबाव होगा. आईपीएल 2020 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में उसने कुछ बड़े खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा. हाल में उसने केन रिचर्डसन के बाहर होने से एडम जांपा को अपने साथ जोड़ा है जो यूएई की पिचों पर आरसीबी के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं.

उधर, हैदराबाद की टीम संतुलित है और वॉर्नर की अगुआई में एसआरएच सकारात्मक शुरुआत की ओर देख रही है.

Dream11 Prediction : SRH vs RCB – IPL 2020

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for SRH vs RCB : मैच डिटेल्स

21 सितंबर 20, 2020, सोमवार. समय : शाम 7:30 PM IST, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम.

ब्रॉडकास्ट : Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Select, Star Sports 1 HD, Star Sports 2 HD, Star Sports 1 Select HD, and Star Sports 1 HD Hindi.

Live Streaming : Disney + Hotstar VIP.

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore: My Dream11 Team

विकेटकीपर : पार्थिव पटेल.

बल्लेबाज : डेविड वॉर्नर, विराट कोहली, एबी डीविलियर्स, मनीष पांडे.

ऑलराउंडर : शिवम दुबे.

बॉलर्स : राशिद खान, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, उमेश यादव, एडम जांपा.

सनराइजर्स हैदराबाद vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर : Probable Playing 11

सनराइजर्स हैदराबाद :

डेविड वॉर्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), मनीष पांडे, विजय शंकर, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, विजय शंकर, अब्दुल/अभिषेक शर्मा, मोहम्मद नबी, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद/सिद्धार्थ कौल, शाहबाज नदीम.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर :

एरोन फिंच, देवदत्त पडीक्कल, विराट कोहली (कप्तान), एबी डीविलियर्स (विकेटकीपर), गुरकीरत सिंह, क्रिस मॉरिस, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, एडम जांपा, नवदीप सैनी, डेल स्टेन/इशरू उडाना.

हेड टू हेड

दोनों टीमों की भिड़ंत अब तक 15 बार हुई है जिसमें 6 में आरसीबी ने बाजी मारी है जबकि 8 मैचों में हैदराबाद विजयी रहा है. एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका.

