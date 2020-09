IPL 2020 RCB vs MI Live Streaming Online: जानें कब और कहां देखें बैंगलोर-मुबई मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टे

IPL 2020 RCB vs MI Live Streaming Online 10th match at the Dubai International Cricket Stadium in Dubai live starts at 7.30pm IST: : विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुआई वाली मुंबई इंडिंयस टीमों के बीच सोमवार को आईपीएल 2020 का 10वां मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमें मौजूदा सीजन में 2-2 मुकाबले खेल चुकी हैं.

आरसीबी ने अपने अभियान की शुरुआत सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 10 रन से जीत से की थी लेकिन दूसरे मैच में उसे किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 97 रन से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं मुंबई को पहले मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स ने 5 विकेट से हराया था जबकि दूसरे मुकाबले में रोहित की मुंबई ने शानदार वापसी कर कोलकाता नाइटराइडर्स को 49 रन से रौंदा था. इस मैच में कोहली और रोहित पर सबकी निगाहे होंगी.

Dream11 IPL 2020 RCB vs MI: Live Streaming, Match Preview, Timings, when and where to watch live telecast in India, online Coverage and more for IPL 13, Match 10

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) के बीच मैच कब खेला जाएगा?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस के बीच मैच सोमवार (28 सितंबर 2020) को खेला जाएगा.

विराट कोहली की आरसीबी और रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस के बीच कहां होगी टक्कर?

किंग कोहली और हिटमैन रोहित की टीमों के बीच मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई में खेला जाएगा.

आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस के बीच मैच में कितने बजे टॉस होगा?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस के बीच मैच में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 :00 बजे होगा.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस के बीच मैच कितने बजे खेला जाएगा?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस के बीच मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 : 30 से खेला जाएगा.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस के बीच मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस के बीच मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनलों पर देखा जा सकेगा.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस के बीच मैच मैच का लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस के बीच मैच की live streaming आप Hotstar app पर देख सकते हैं.