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Duleep Trophy 2026: रजत पाटीदार बने सेंट्रल जोन के कप्तान, रिंकू सिंह को सौंपी गई उपकप्तानी

Duleep Trophy 2026 : आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को दलीप ट्रॉफी 2026 में सेंट्रल जोन का कप्तान बनाया गया है. वहीं रिंकू सिंह को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Aug 01, 2026, 07:10 PM IST

Published On Aug 01, 2026, 07:10 PM IST

Last UpdatedAug 01, 2026, 07:10 PM IST

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार 2 बार खिताब दिलाने वाले रजत पाटीदार को दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन का कप्तान बनाया गया है. वहीं विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को उपकप्तान बनाया गया है. दलीप ट्रॉफी की शुरुआत 23 अगस्त से बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में होगी.

सेंट्रल जोन गत चैंपियन है. टीम ने पिछला संस्करण फाइनल में साउथ जोन को हराकर जीता था. यह टीम का सातवां खिताब है. दिलीप ट्रॉफी के लिए सेंट्रल जोन की 15 सदस्यीय मजबूत दल का ऐलान किया गया है.

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रजत पाटीदार बने कप्तान

सेंट्रल जोन की टीम काफी मजबूत नजर आ रही हैं. बल्लेबाजी में पाटीदार, रिंकू सिंह, अमन मोखाड़े, कुणाल चंदेला, आयुष पांडे, आर्यन जुयाल और यश राठौड़ जैसे खिलाड़ी हैं. वहीं, गेंदबाजी में तेज और स्पिन गेंदबाजों का बेहतरीन मिश्रण है. तेज गेंदबाजी में यश ठाकुर, अरशद खान, आर्यन पांडे और नचिकेत भूटे को मौका दिया गया है. वहीं, स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी सारांश जैन, हर्ष दुबे और जीशान अंसारी को सौंपी गई है.

सारांश जैन के खेलने की संभावना कम

मध्य प्रदेश के ऑफ स्पिनर सारांश जैन को भी टीम में शामिल किया गया है लेकिन उनके घरेलू सत्र के शुरुआती मुकाबलों में खेलने की संभावना नहीं है क्योंकि वह श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा हैं. सारांश जैन के गॉल में अपना टेस्ट डेब्यू करने की संभावना है क्योंकि ऑफ स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं. भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में शुरू होगा.

सेंट्रल जोन टीम: रजत पाटीदार (कप्तान), रिंकू सिंह (उप-कप्तान), आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), सारांश जैन, अमन मोखाड़े, कुणाल चंदेला, जीशान अंसारी, आर्यन पांडे, अरशद खान, आयुष पांडे, यश राठौड़, हर्ष दुबे, कुणाल सिंह राठौड़ (विकेटकीपर), यश ठाकुर और नचिकेत भूटे

स्टैंड-बाय खिलाड़ी: अमनदीप खरे, मयंक मिश्रा, सौरभ रावत, भार्गव मेराई, कुणाल यादव और कुमार कार्तिकेय

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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