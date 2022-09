बाबा इंद्रजीत के शतक से साउथ जोन ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल में पश्चिम क्षेत्र के खिलाफ बढ़त हासिल कर ली है. दलीप ट्रॉफी के फाइनल के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ जोन की कुल बढ़त 48 रन की हो चुकी है. पश्चिम क्षेत्र की पहली पारी 270 रन के जवाब में साउथ जोन ने सात विकेट पर 318 रन बना लिए हैं. रवि तेजा 26 रन और साईं किशोर छह रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

इससे पहले दूसरे दिन पश्चिम क्षेत्र ने आठ विकेट पर 250 रन से पारी की शुरूआत की और पूरी टीम पहली पारी में 270 रन पर ऑल आउट हो गई. हेत पटेल शतक से चूक गए और 98 रन बनाकर आउट हो गए. जयदेव उनादकट ने नाबाद 47 रन की पारी खेली. साउथ जोन के लिए साईं किशोर ने पांच विकेट लिए. बसिल थंपी और सी स्टीफेन को दो-दो सफलता मिली.

पश्चिम क्षेत्र की पहली पारी के जबाव में साउथ जोन ने मयंक अग्रवाल (09 रन) का विकेट जल्दी गंवा दिया. कप्तान हनुमा विहारी ने 25 रन और रोहन कुन्नुमल ने 31 रन की पारी खेली. बाबा इंद्रजीत और मनीष पांडेय के बीच 105 रन की साझेदारी हुई. मनीष पांडेय 48 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे. रिकी भुई (04 रन) ने निराश किया, मगर बाबा इंद्रजीत ने शानदार शतक जड़ा. बाबा इंद्रजीत ने 118 रन की पारी खेली. बाबा इंद्रजीत की पारी की टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने जमकर तारीफ की है.

दिनेश कार्तिक ने ट्वीट कर कहा…दलीप ट्रॉफी के फाइनल में शानदार खिलाड़ी ने बेहतरीन शतक जमाया है. इनका फर्स्‍ट क्‍लास रिकॉर्ड अब तक का शानदार रहा है। भारतीय टीम से बुलावा आने को है. शानदार प्रदर्शन.

Yet another High quality 100 from a terrific player in a highly intense Duleep trophy final.

What a terrific first class record so far.

India call round the corner ❤️

Well played indutta @IndrajithBaba ?#toughconditions #DuleepTrophy pic.twitter.com/YW0GngwnNx

