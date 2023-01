दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस ने ‘टी20 और अन्य छोटे प्रारूपों’ पर ध्यान देने के लिए तुरंत प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है.

वर्ष 2016 में पदार्पण के बाद से 33 साल के प्रिटोरियस ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 30 टी20 अंतरराष्ट्रीय, 27 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और तीन टेस्ट मैच खेले। पाकिस्तान के खिलाफ 2021 में 17 रन पर पांच विकेट चटकाकर प्रिटोरियस ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड अपने नाम किया.

? JUST IN: South Africa’s Dwaine Pretorius has announced retirement from international cricket with immediate effect.

— ICC (@ICC) January 9, 2023