एजबेस्टन: इंग्लैंड आजकल टेस्ट क्रिकेट बिलकुल नए अंदाज में खेल रहा है। उसके इस नए स्टाइल ने उसे लगातार चार टेस्ट मैचों में जीत दिलाई है। हर बार उसने रनों का पीछा करते हुए जीत हासिल की है। भारत को उसने एजबेस्टन टेस्ट में सात विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड के सामने 378 रन का बड़ा लक्ष्य था जो उसने सिर्फ तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहले दिन भारत ने मैच पर पकड़ बनाए रखी लेकिन इसके बाद इंग्लैंड ने चौथे दिन से पासा पलटना शुरू किया। इंग्लैंड ने सिर्फ 76 ओवरों में ही स्कोर हासिल कर भारतीय टीम से मैच छीन लिया।

इस बीच, एजबेस्टन में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद इंग्लैंड क्रिकेट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को ताना मारा है। उन्होंने विराट कोहली की जॉनी बेयरस्टो को इशारा करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है। और साथ में दूसरी तस्वीर बेयरस्टो को गले लगाते हुए पोस्ट की है। इसके साथ ही उन्होंने जुबां पर जिप वाला इमोजी भी पोस्ट किया है।

इंग्लैंड क्रिकेट के साथ ही बार्मी आर्मी ने भी कोहली पर ताना कसा है। बार्मी आर्मी ने कोहली और बेयरस्टो की तस्वीर के साथ कैप्शन दिया है, ‘जॉनी बेयरस्टो ने बीते 25 दिन में इतने टेस्ट बनाए हैं जितने विराट कोहली ने 18 महीने में नहीं बनाए।’

एजबेस्टन टेस्ट के दौरान विराट कोहली और जॉनी बेयरस्टो के बीच गर्मागर्म बहस हो गई थी। कोहली से बहस के बाद हालांकि बेयरस्टो के खेलने का अंदाज बिलकुल बदल गया था और वह बहुत आक्रामक होकर बल्लेबाजी करने लगे थे। बेयरस्टो ने दूसरी पारी में भी शतक लगाया। जो रूट ने भी सेंचुरी लगाई और इन दोनों के बीच 269 रन की पार्टनरशिप हुई।

हालांकि इंग्लैंड क्रिकेट और बार्मी आर्मी को भारतीय फैंस की ओर से करारा जवाब मिला।

Your Jonny is not even close to the King Kohli when it comes to all formats so you better ?

