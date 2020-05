भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) वनडे और टेस्‍ट क्रिकेट के बादशाह हैं. ईसीबी ने सोशल मीडियो पर अपने ताजा पोस्‍ट में आदिल राशिद (Adil Rashid) की गेंद पर विराट के क्‍लीन बोल्‍ड होने का वीडियो शेयर किया. ईसीबी ने विराट (Virat Kohli) से पूछा कि क्‍या से तुम्‍हारे द्वारा खेली गई करियर की सर्वश्रेष्‍ठ गेंदबाजी नहीं है.

ये वीडियो भारत के इंग्‍लैंड दौरे के दौरान 2018 की सीरीज की हैं, जिसमें राशिद ने कोहली (Virat Kohli) के डंडे उड़ा दिए थे. ईसीबी ने ट्वीटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, “आपको जीवन की सबसे अच्छी गेंद विराट कोहली ?”

The best ball you’ve ever faced @imVkohli? pic.twitter.com/5eovbWEn2q

— England Cricket (@englandcricket) May 8, 2020