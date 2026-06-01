'ए सालानू कप नामडू', इमोशनल हुए पाटीदार, कोहली का भी किया शुक्रिया

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'ए सालानू कप नामडू' RCB का डबल धमाका, बैक-टू-बैक चैंपियन बनने के बाद इमोशनल हुए रजत पाटीदार, विराट कोहली का किया शुक्रिया

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता है. इस जीत के बाद टीम के कप्तान रजत पाटीदार इमोशनल हो गए. उन्होंने टीम के फैंस के साथ-साथ विराट कोहली का शुक्रिया अदा किया.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 01, 2026, 03:22 AM IST

Published On Jun 01, 2026, 03:22 AM IST

Last UpdatedJun 01, 2026, 03:22 AM IST

Rajat Patidar and Krunal Pandya

रजत पाटीदार और क्रुणाल पंड्या (आईएएनएस)

अहमदाबाद: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी है. टीम ने रविवार, 31 मई को आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर खिताब जीता. फाइनल में जीत के बाद टीम के कप्तान रजत पाटीदार इमोशनल हो गए. उन्होंने टीम के फैंस को कहा कि इस बार भी कप हमारा है (ए सालानू कप नामडू). और साथ ही उन्होंने टीम के सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली का भी शुक्रिया अदा किया. पाटीदार ने कहा कि कोहली का जितना शुक्रिया किया जाए कम है.

पाटीदार ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ उनकी बल्लेबाजी के तकनीकी पहलुओं पर कीमती सुझाव दिए, बल्कि टीम के सभी जूनियर सदस्यों के लिए एक मजबूत सहारे की तरह खड़े होकर उनका साथ भी दिया.

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पाटीदार ने आरसीबी को लगातार दूसरी बार खिताब जिताने में 500 से ज्यादा रन बनाए, उन्होंने अपनी टीम के सबसे सीनियर सदस्य का उनके सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया.

कोहली के बारे में बात करते हुए पाटीदार ने कहा, ‘मैं अपनी बल्लेबाजी को जिस नजरिए से देखता हूं, मैं हमेशा उन चीजों पर काम करने की कोशिश करता हूं जहां मैं सुधार कर सकता हूं, खासकर तेज गेंदबाज़ों के खिलाफ. मुझे कोहली भाई से बहुत मदद मिली. जब भी मैं उन्हें देखता हूं, वे हमेशा टीम और सभी खिलाड़ियों के लिए मौजूद रहते हैं. वे युवा खिलाड़ियों के पास खुद जाते हैं, भले ही वे उनके पास जाने में हिचकिचाते नहीं.’

कप्तान के तौर पर अपनी दूसरी जीत पर पाटीदार ने कहा कि जब वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दाखिल हुए तो पिछले साल की जीत की बहुत सारी यादें ताजा हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने मन को काबू में रखकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया.

पाटीदार ने कहा, ’बहुत ही शानदार महसूस हो रहा है. पिछले साल की बहुत सारी यादें थीं, लेकिन हमें वर्तमान पर ही ध्यान देना था. अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है.’

पिच का अंदाजा होने के कारण, पाटीदार जानते थे कि लक्ष्य का पीछा करना आसान होगा.

उन्होंने कहा, ‘हमारी योजना बिल्कुल साफ थी. लक्ष्य का पीछा करना आसान था. हम उनके शुरुआती तीन बल्लेबाज़ों को आउट करना चाहते थे. पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारे गेंदबाजों का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है. भुवी (भुवनेश्वर कुमार), (जोश) हेज़लवुड, सलीम रसिख (डार), कृणाल (पंड्या), शेपी (रोमारियो शेफर्ड) सभी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. ’

चार साल पहले, पाटीदार ने लवनीत सिसोदिया के चोटिल होने पर उनकी जगह टीम में बुलाए जाने के कारण अपनी शादी टाल दी थी और 2025 आते-आते, उन्हें एक बेहद सूझबूझ भरे फैसले के तहत टीम की कप्तानी सौंप दी गई.

अगर कोई उन्हें उनकी जिंदगी की इस कहानी के बारे में पहले से बता देता, तो शायद पाटीदार को उस पर यकीन ही नहीं होता.

उन्होंने कहा, ‘मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आरसीबी के लिए दो (आईपीएल खिताब) जीतूंगा. यह सब किस्मत में लिखा था. पिछले साल, बहुत ज्यादादबाव था. इस साल, हमें खुद पर भरोसा था. टूर्नामेंट से पहले की मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी रही.’

आखिर में, पाटीदार ने कन्नड़ में खेल प्रेमियों को संबोधित किया, ‘ए सालानू कप नामडू’ (इस बार भी कप हमारा ही है).’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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