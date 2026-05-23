राजस्थान रॉयल्स की टीम में बदलाव, 21 साल के युवा ऑलराउंडर की एंट्री

राजस्थान रॉयल्स की टीम में आखिरी लीग मैच में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी. यह मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा.
Published On May 23, 2026, 08:58 PM IST
Last UpdatedMay 23, 2026, 08:58 PM IST
Rajasthan royals
Emanjot Chahal joins Rajasthan royals: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की टीम में आखिरी लीग मैच से पहले बदलाव हुआ है. राजस्थान रॉयल्स ने चोटिल रवि सिंह के स्थान पर ईमानजोत चहल को टीम में शामिल किया. वह रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले राजस्थान रॉयल्स के आखिरी लीग मुकाबले से पहले टीम से जुड़े.
रवि सिंह हैमस्ट्रिंग (मांसपेशियों में खिंचाव) चोट के कारण आईपीएल के शेष सत्र से बाहर हो गए हैं. रवि सिंह को आईपीएल 2026 में सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला था. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 17 मई 2026 को डेब्यू किया था, उस मैच में उन्होंने चार रन बनाए थे.
रवि सिंह की जगह पंजाब के पटियाला के युवा हरफनमौला खिलाड़ी ईमानजोत चहल को मौका दिया गया है. ईमानजोत चहल प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 83 रन की सर्वश्रेष्ठ पारी खेल चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने तीन मैचों में 11 विकेट भी लिए हैं. बाएं हाथ के स्पिनर ईमानजोत को राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपये में टीम में शामिल किया है.
लखनऊ सुपरजायंट्स के लिए अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू, 736 दिन का इंतजार भी खत्म
ईमानजोत सिंह चहल का जन्म 17 अगस्त 2004 को पटियाला, पंजाब में हुआ था. 21 साल के ईमानजोत दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और स्लो लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी करते हैं. वह घरेलू क्रिकेट में पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने हाल ही में रणजी ट्रॉफी मैच में कर्नाटक के खिलाफ मैच में 83 रन की पारी खेली थी. वह शेर ए पंजाब टी-20 कप, जेके सुपर स्ट्राइकर्स और इंटरसॉफ्ट टाइटंस जैसी टी-20 टीमों का हिस्सा रहे हैं. तीन फर्स्ट क्लास मैच में उनके नाम 105 रन और 11 विकेट है.
राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास 14 अंक है. राजस्थान रॉयल्स की टीम फिलहाल अंक तालिका में चौथे नंबर पर है. अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने आखिरी लीग मैच में मुंबई इंडियंस को हरा देती है तो वह 16 अंक लेकर प्लेऑफ के लिए सीधे क्वालिफाई कर जाएगी. अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम मुकाबला हार जाती है तो उसे पंजाब किंग्स की हार के साथ- साथ केकेआर की हार की भी दुआ करनी होगी. फिर दिल्ली कैपिटल्स के साथ रन रेट के आधार पर वह प्लेऑफ में रास्ता बना सकती है.