Video: टीम इंडिया में वापसी की खबर से क्यों डर गए थे पृथ्वी शॉ, अब हुआ खुलासा

न्यूजीलैंड और भारत के बीच आज से रांची में T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान किया गया तो एक खिलाड़ी का नाम देखकर सभी हैरान रह गए। ये खिलाड़ी था पृथ्वी शॉ जिसे लंबे वक्त के बाद टीम में शामिल किया गया। शॉ को घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के कारण टीम में चुना गया। अब जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला खेला जाना है तो उससे पहले BCCI ने पृथ्वी शॉ का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पृथ्वी शॉ ने टीम इंडिया में सिलेक्शन को लेकर मजेदार किस्सा शेयर किया है। शॉ ने बताया कि जिस दिन उन्हें टीम में शामिल किया गया तो वह काफी डर गए थे।

पृथ्वी शॉ ने वीडियो में बताया, "काफी वक्त हो गया था और टीम में वापसी करने पर मैं खुश हूं। टीम का ऐलान रात में करीब 10:30 बजे हुआ और मुझे बहुत सारे कॉल और मैसेज आने लगे। मेरा फोन भी हैंग हो गया। मुझे लगा कि क्या हो गया। मैं डर गया था कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि मेरी टीम में वापसी हो गई है।"

पृथ्वी ने आगे कहा, "मेरे लिए ये 18 महीने बहुत मुश्किल रहे। लेकिन मुझे जिन लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं। मेरा परिवार, कोच और दोस्त सभी ने मुझे सपोर्ट किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।"

