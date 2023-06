Ashes 2023, 1st Test Day 4: ऑस्ट्रेलिया जीत से 174 रन दूर, इंग्लैंड को 7 विकेट की दरकार

बर्मिंघम। जीत के लिये 281 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट के चौथे दिन सोमवार को दूसरी पारी के तीन विकेट 107 रन पर गंवा दिये. अभी भी ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिये 174 रन की जरूरत है और उसके सात विकेट बाकी है.

दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका ओली रॉबिनसन ने दिया जब डेविड वॉर्नर (36) उनकी गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे. इसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड ने मार्नस लाबुशेन (13) और स्टीव स्मिथ (6) दोनों को विकेट के पीछे जॉनी बेयरस्टो के हाथों लपकवाकर आस्ट्रेलिया को दमदार शुरूआत से वंचित कर दिया. चौथे दिन का खेल समाप्त होने पर उस्मान ख्वाजा 34 और स्कॉट बोलैंड 13 रन बनाकर खेल रहे थे.

इससे पहले इंग्लैंड की टीम चौथे दिन चाय तक दूसरी पारी में 273 रन पर आउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन ने 80 रन देकर चार और कप्तान पैट कमिंस ने 63 रन देकर चार विकेट लिये.

