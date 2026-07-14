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ENG VS IND 1ST ODI LIVE : इंग्लैंड की ताबड़तोड़ शुरुआत, पहले विकेट की तलाश में टीम इंडिया

ENG VS IND 1ST ODI: इंग्लैंड और भारत के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम में खेला जा रहा है. जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 14, 2026, 04:24 PM IST

Published On Jul 14, 2026, 04:24 PM IST

Last UpdatedJul 14, 2026, 04:24 PM IST

भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला एजबेस्टन में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. वनडे सीरीज से पहले हुई 5 टी20 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने भारत को 4-0 से हराया था और आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था. वनडे सीरीज में टीम इंडिया के पास अपने खोए आत्मविश्वास को पाने का मौका है. रोहित, विराट, राहुल और बुमराह के आने से टीम इंडिया निश्चित तौर पर मजबूत हुई है.

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, जसप्रित बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा

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इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल रशीद

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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