'देरी उन पर दबाव डालेगी', वैभव को प्लेइंग इलेवन में न रखने पर गावस्कर की राय

नई दिल्ली: वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में भी प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला. 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड औ इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारत की टीम में चुना गया. लेकिन उन्हें आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैचों में अंतिम 11 में नहीं चुना गया. इन दोनों मैचों में संजू सैमसन कुछ खास नहीं कर पाए थे. और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में भी सैमसन का बल्ला शांत ही रहा. भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर, जो वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाने के हिमायती रहे हैं, ने एक बार फिर उन्हें अनदेखा करने पर हैरानी जताई है. गावस्कर का मानना है कि यह देरी वैभव पर दबाव बढ़ाएगी.

गावस्कर ने आधिकारिक प्रसारणकर्ता ‘सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क’ के साथ बातचीत में कहा, ‘वैभव को जब भी मौका मिलेगा, तो यह देरी उन पर और अधिक दबाव डालेगी. हालांकि, 15 साल की उम्र में आप दबाव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं. वह जानते हैं कि अगर उन्हें दूसरे और तीसरे मैच में मौका मिला, तो उन्हें हर हाल में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना होगा. मगर वह टीम में आकर खुश हैं. भारतीय टीम शानदार खिलाड़ियों से भरी हुई है, जिनसे वैभव काफी कुछ सीख सकते हैं.’

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वैभव अगर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में डेब्यू करने का मौका मिलता है तो वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे. भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. सचिन ने 16 साल 205 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था.

भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 189 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए. हालांकि, झमाझम बारिश की वजह से इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल सका और मुकाबले को रद्द करना पड़ा. टीम इंडिया की ओर से अभिषेक शर्मा (59 रन) और कप्तान श्रेयस अय्यर (68 रन) ने अर्धशतकीय पारी खेली. वहीं, शिवम दुबे ने 21 गेंदों का सामना करते हुए 42 रनों की नाबाद पारी खेली. हालांकि, संजू सैमसन, ईशान किशन और तिलक वर्मा बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके.