ENG VS NZ 1st Test Day 1 Highlights: इंग्लैंड पहली पारी में 140 रन पर ढेर, न्यूजीलैड का स्कोर- 61/6

England vs NewZealand 1st test Scorecard and Updates: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट की लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.

Jun 04, 2026, 03:06 PM IST

Last Updated Jun 04, 2026, 03:06 PM IST

Published On Jun 04, 2026, 03:06 PM IST

ENG VS NZ Day 1

Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule England VS New Zealand 140 (39.4) 1st Innings 61/6 (19.2) Run Rate: (Current: 3.16) NZ trail by 79 runs Last Wicket: Tom Blundell (W) b Josh Tongue 4 (21) - 29/6 in 12.6 Over Glenn Phillips 31 * (34) 6x4, 0x6 Nathan Smith 6 (10) 0x4, 0x6 Ben Stokes (3.2-0-18-0) * Josh Tongue (6-0-22-1)

ENG VS NZ 1st Test Day 1 Highlights: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहा पहले टेस्ट के पहले दिन गेंदबाजों का दबदबा रहा. खेल के पहले दिन कुल 16 विकेट गिरे.

इंग्लैंड की पहली पारी टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 140 रन पर ढेर हो गई. हैरी ब्रूक ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए. न्यूजीलैंड के लिए काइले जेमिंसन ने पांच विकेट चटकाए. हालांकि इसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों की बारी थी. खेल के पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने भी छह विकेट गंवा दिया. पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने छह विकेट पर 61 रन बनाए हैं. ग्लेन फिलिप्स 31 रन और नाथन स्मिथ छह रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. इंग्लैंड के लिए ओली रॉबिन्सन ने चार विकेट चटकाए. न्यूजीलैंड की टीम अभी पहली पारी में 79 रन पीछे है.

इंग्लैंड (प्लेइंग XI): एमिलियो गे, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स (कप्तान), गस एटकिंसन, ओली रॉबिन्सन, जोश टंग, शोएब बशीर

न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, विलियम ओ’रूर्क