IND vs ENG: भारत को क्‍लीन स्‍वीप करना चाहते हैं जो रूट, बोले- ये एशेज की अच्‍छी तैयारी होगी

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (Joe Root) ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट की दो शीर्ष टीमों भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के खिलाफ क्लीन स्वीप (Clean Sweap) करना इस साल के आखिर में चिर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ए​शेज श्रृंखला (The Ashes 2021) के लिये सर्वश्रेष्ठ तैयारी होगी।

इन सर्दियों में ऑस्ट्रेलिया के लिये रवाना होने से पहले इंग्लैंड को न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ सात टेस्ट मैच (India vs New Zealand)खेलने हैं। उन्हें पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलने हैं और फिर अगस्त—सितंबर में पांच टेस्ट मैचों में भारत का सामना करना है।

रूट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच से पूर्व कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली श्रृंखला को लेकर इन गर्मियों में लगातार चर्चा होती रहेगी। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। ‘

‘हम लंबे समय से कह रहे हैं कि हम उस श्रृंखला की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लैंड के किसी प्रशंसक, इंग्लैंड के खिलाड़ी के लिये यह प्रतिष्ठित श्रृंखला है।’

रूट ने कहा, ‘यह निश्चित तौर पर हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन हमारे लिये इसकी सर्वश्रेष्ठ तैयारी इन सात टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना और विश्व की दो सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ जीत दर्ज करना होगा।’

भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला खेलने से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 से 22 जून तक साउथम्पटन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी।