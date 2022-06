न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम (Colin De Grandhomme) इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। कॉलिन को एड़ी में चोट की वजह से सीरीज से बाहर होना पड़ा है। पहले टेस्ट में हार का सामना करने वाली मेहमान कीवी टीम के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कॉलिन लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट में तीसरे दिन चोटिल हो गए थे। उनकी जगह अब माइकल ब्रेसवॉल को टीम में शामिल किया गया है जिन्हें हेनरी निकोल्स के कवर के रुप में टीम के साथ जोड़ा गया था।

न्यूजीलैंड टीम के कोच गैरी स्टीड ने कहा, “सीरीज की शुरुआत में ही कॉलिन का चोटिल होना टीम के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हमारी टेस्ट टीम का अहम हिस्सा है और हमे उसकी कमी खलेगी। उसकी जगह माइकल खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है।”

Colin de Grandhomme has been ruled out of the remainder of the Test series against England after a scan revealed a tear to his right plantar fascia (heel). Michael Bracewell has been added for the remainder of the series as de Grandhomme’s replacement.https://t.co/meXfIVLfBs

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 6, 2022