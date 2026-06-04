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ENG VS NZ Live Score: इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड, पहला टेस्ट, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

England vs NewZealand 1st test Scorecard and Updates: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट की लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 04, 2026, 03:06 PM IST

Published On Jun 04, 2026, 03:06 PM IST

Last UpdatedJun 04, 2026, 03:06 PM IST

ENG VS NZ Live

ENG VS NZ Live

ENG VS NZ 1st Test Live: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में आमने- सामने है. यह मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है.

न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

इंग्लैंड (प्लेइंग XI): एमिलियो गे, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स (कप्तान), गस एटकिंसन, ओली रॉबिन्सन, जोश टंग, शोएब बशीर

न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, विलियम ओ’रूर्क

Follow Updates here:

04 JUN, 2026, 9.39 AM

ENG VS NZ Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

इंग्लैंड (प्लेइंग XI): एमिलियो गे, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स (कप्तान), गस एटकिंसन, ओली रॉबिन्सन, जोश टंग, शोएब बशीर

न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, विलियम ओ’रूर्क

04 JUN, 2026, 9.35 AM

ENG VS NZ 1st Test Live: न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला

ENG VS NZ 1st Test Live: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में आमने-सामने हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से दोनों देशों के लिए यह सीरीज काफी अहम है. लॉर्ड्स में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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