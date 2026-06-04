ENG VS NZ Live Score: इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड, पहला टेस्ट, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

England vs NewZealand 1st test Scorecard and Updates: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट की लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.
Published On Jun 04, 2026, 03:06 PM IST
Last UpdatedJun 04, 2026, 03:06 PM IST
ENG VS NZ Live
ENG VS NZ 1st Test Live: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में आमने- सामने है. यह मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है.
न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.
इंग्लैंड (प्लेइंग XI): एमिलियो गे, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स (कप्तान), गस एटकिंसन, ओली रॉबिन्सन, जोश टंग, शोएब बशीर
न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, विलियम ओ’रूर्क
इंग्लैंड (प्लेइंग XI): एमिलियो गे, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स (कप्तान), गस एटकिंसन, ओली रॉबिन्सन, जोश टंग, शोएब बशीर
न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, विलियम ओ’रूर्क
ENG VS NZ 1st Test Live: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में आमने-सामने हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से दोनों देशों के लिए यह सीरीज काफी अहम है. लॉर्ड्स में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.