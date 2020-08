पाकिस्‍तान को गुरुवार से मेजबान इंग्‍लैंड (England vs Pakistan) के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट मैच में मैदान में उतरना है. इसी बीच खबर आ रही है कि मेहमान टीम के बल्‍लेबाज मोहम्‍मह हफीज (Mohammad Hafeez corona report) का कोरोना टेस्‍ट कराया गया है. इतना ही नहीं उन्‍हें सेल्‍फ आइसोलेशन में भी भेज दिया गया है. हफीज की रिपोर्ट आना भी बाकी है.

हफीज (Mohammad Hafeez corona report) मैच से एक दिन पहले अपने होटल के पास बने गोल्‍फ कोर्स चले गए थे. वहां उन्‍होंने एक बुजुर्ग महिला के साथ फोटो खिंचावाई और अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से फैन्‍स के साथ उसे साझा भी किया.

Met an inspirational Young lady today morning at Golf course. She is 90+ & & living her life healthy & happily.Good healthy routine pic.twitter.com/3tsWSkXl1E

— Mohammad Hafeez (@MHafeez22) August 12, 2020