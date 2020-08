मैनचेस्‍टर के ओल्‍ड टेफर्ड स्‍टेडियम (England vs Pakistan, 2nd T20I) में खेले जा रहे टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्‍लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। खासबात यह है कि आज मैनचेस्‍टर में बारिश होने की संभावना नहीं है। ऐसे में बड़े दिनों बाद फैन्‍स को एक अच्‍छा मैच देखने को मिल सकता है।

दोनों ही टीमों ने इस मैच के लिए अपने प्‍लेइंग इलेवन में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इंग्‍लैंड की टीम पहले ही टेस्‍ट सीरीज 1-0 से अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में अब मेजबानों की नजर टी20 सीरीज जीतने पर होगी। वहीं, पाकिस्‍तान की कोशिश होगी कि वो इंग्‍लैंड दौरे पर इस मैच के साथ अपनी पहली जीत दर्ज करे।

Both sides have chosen to stick with their line-ups from the first T20I.

