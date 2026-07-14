Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

64 साल के लंबे इंतजार के बाद सेमीफाइनल में होगी इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टक्कर, हैरीकेन और मेसी पर सबकी नजरें

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच टक्कर होने वाली है. 64 साल के बाद दोनों टीमें सेमीफाइनल में एक दूसरे का मुकाबला करेंगी.

Edited By : Saurav Kumar |Jul 14, 2026, 12:27 PM IST

Published On Jul 14, 2026, 12:27 PM IST

Last UpdatedJul 14, 2026, 12:27 PM IST

ENG vs ARG: दो दशक बाद 16 जुलाई गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में आमने-सामने होने वाली हैं. दोनों टीमों के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से वर्ल्ड कप की सबसे पुरानी प्रतिद्वंद्विताओं में से एक हो गया है.

इंग्लैंड और अर्जेंटीना पांच मुकाबले में आमने सामने हुए हैं. इस दौरान इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड की टीम तीन मुकाबले जीती है, जबकि अर्जेंटीना को दो मैचों में जीत मिली है, जिसमें एक पेनल्टी भी शामिल है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

64 साल पहले इंग्लैंड ने मारी थी बाजी

इंग्लैंड और अर्जेंटीना पहली बार वर्ष 1962 में विश्व कप में आमने-सामने हुए थे. जब इंग्लैंड ने ग्रुप चरण में 3-1 से जीत हासिल की थी, टीमों ने 1966 के क्वार्टर फाइनल में वेम्बली में प्रतिद्वंद्विता की नींव रखी थी. इंग्लैंड ने उस मैच में 1-0 से जीत हासिल की, जिसे ज्योफ हर्स्ट के देर से विजेता के रूप में कम, अर्जेंटीना के कप्तान एंटोनियो रैटिन की बर्खास्तगी के लिए याद किया जाता है.

इस मुकाबले में इंग्लैंड ने ट्रॉफी तो जीत ली थी, लेकिन उस मुकाबले की खराब भावना दशकों तक बनी रही. अब 20 वर्ष बाद मेक्सिको सिटी के एज्टेका स्टेडियम में फाइनल में जगह बनाने की जंग होगी.

मेसी और हैरीकेन पर होगी सबकी नजरें

बता दें कि स्वीट्जरलैंड को हराने के बाद अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है. इसी के साथ ही लियोनेल स्कालोनी ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही नेशनल टीम के इतिहास के सबसे अहम मैनेजरों में अपनी जगह पक्की कर ली है.

स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच लियोनेल स्कालोनी का नेशनल टीम के कोच के तौर पर 13वां वर्ल्ड कप मैच था. उन्होंने वर्ष 1978 वर्ल्ड कप चैंपियन सीजर लुइस मेनोट्टी का रिकॉर्ड तोड़ा है. सीजर लुइस मेनोट्टी ने 12 वर्ल्ड कप मैचों में टीम को संभाला था. अब लियोनेल स्कालोनी की नजर कार्लोस साल्वाडोर बिलार्डो से आगे निकलने पर है. कार्लोस साल्वाडोर बिलार्डो ने 14 वर्ल्ड कप मैचों में टीम को संभाला है. इनके बाद अब दूसरे नंबर पर लियोनेल स्कालोनी ही हैं.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

Related News

अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन... कौन जीतेगा खिताब ? ओलिवर कान ने की भविष्यवाणी

अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन... कौन जीतेगा खिताब ? ओलिवर कान ने की भविष्यवाणी

Fifa World Cup: सेनेगल ने 'राउंड ऑफ 32' से बाहर होने के बाद लिया एक्शन, हेड कोच पापे थियाव को हटाया

Fifa World Cup: सेनेगल ने 'राउंड ऑफ 32' से बाहर होने के बाद लिया एक्शन, हेड कोच पापे थियाव को हटाया
Fifa World Cup 2026: विश्व कप 2030 में होगी 64 टीमों की एंट्री, फीफा अध्यक्ष ने दिए संकेत

Fifa World Cup 2026: विश्व कप 2030 में होगी 64 टीमों की एंट्री, फीफा अध्यक्ष ने दिए संकेत

नहीं रहें अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर एंटोनियो रैटीनस, 89 साल की उम्र में हुआ निधन

नहीं रहें अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर एंटोनियो रैटीनस, 89 साल की उम्र में हुआ निधन

Latest News

icc-building

आईसीसी ने अफगान महिला शरणार्थी क्रिकेटर्स के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम को जारी रखने मंजूरी दी
odi-ind-vs-eng

हालिया रिकॉर्ड भारत के पक्ष में, एजबेस्टर में 11 साल से इंग्लैंड अजेय, कांटे का रहेगा मुकाबला
jasprit-bumrah-179

ENG vs IND: खत्म होगा 968 दिन लंबा इंतजार, आखिर वनडे में हुई जसप्रीत बुमराह की वापसी
nand-kishore-goenka

'दुख नहीं, उनके जीवन का उत्सव मनाएंगे...' पिता के निधन पर एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने लिखा बेहद भावुक पोस्ट

shubman-gill-vs-eng

वनडे के खत्म होते रोमांच पर शुभमन गिल ने दिया बड़ा बयान, सुझाया ये धांसू आइडिया

england-playing-xi-2

IND VS ENG 1st ODI: इंग्लैंड ने प्लेइंग-11 का किया ऐलान, इस खिलाड़ी को नहीं मिली जगह

Editor's Pick

India vs England 1st ODI Preview Stats Head to Head Edgbaston Record

हालिया रिकॉर्ड भारत के पक्ष में, एजबेस्टर में 11 साल से इंग्लैंड अजेय, कांटे का रहेगा मुकाबला
Jasprit Bumrah will play his first ODI since the 2023 World Cup final after 968 days

ENG vs IND: खत्म होगा 968 दिन लंबा इंतजार, आखिर वनडे में हुई जसप्रीत बुमराह की वापसी
Virat Kohli can Break Sachin Tendulkar Record of fastest 15000 ODI Runs

ENG vs IND: विराट कोहली के निशाने पर सचिन और धोनी का बड़ा रिकॉर्ड
Stephen Fleming and Chennai Super Kings part ways after 18 years

स्टीफन फ्लेमिंग और CSK की राहें हुईं जुदा, खत्म हुआ 18 साल पुराना साथ
लगातार हार पर BCCI सख्त, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर से होंगे सवाल

लगातार हार पर BCCI सख्त, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर से होंगे सवाल
BCCI Review Gautam gambhir and Shreyas iyer role after series defeat against England

गौतम गंभीर की कोचिंग और श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर सवाल, क्यों आई ऐसी नौबत ?