Ashes 2023: तीसरे एशेज टेस्ट से जेम्स एंडरसन की हुई छुट्टी, प्लेइंग इलेवन में 3 बड़े बदलाव

इंग्लैंड ने तीसरे एशेज टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. हेडिंग्ले में खेले जाने वाले एशेज 2023 के तीसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं. ओली पोप, जोश टंग और जेम्स एंडरसन को बाहर का रास्ता दिखाया गया है. इनकी जगह मोईन अली, मार्क वुड और क्रिस वोक्स को प्लेइंग इलेवन में चुना गया है.

तीसरे टेस्ट का आगाज 6 जुलाई से लीड्स के हेडिंग्ले में होना है है. बता दें, पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में मेहमान ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से बढ़त बनाई हुई है.

? We can confirm our XI for the third Ashes Test in Leeds...

Three changes from Lord's...

↩️ Ollie Pope

↩️ Josh Tongue

↩️ Jimmy Anderson

↪️ Moeen Ali

↪️ Mark Wood

↪️ Chris Woakes#EnglandCricket | #Ashes

— England Cricket (@englandcricket) July 5, 2023