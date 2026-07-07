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ENG vs IND: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ तीसरे T20I के लिए किया प्लेइंग XI का ऐलान, क्या हैं बदलाव?

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का मैच 7 जुलाई को खेला जाएगा. इस मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 07, 2026, 10:24 AM IST

Published On Jul 07, 2026, 10:24 AM IST

Last UpdatedJul 07, 2026, 10:24 AM IST

india vs eng (IANS)

इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. यह मैच आज सात जुलाई को एजबेस्टन में खेला जाएगा. मेजबान टीम ने मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 में भारत को एक ओवर बाकी रहते चार विकेट से हराया था. टीम ने एजबेस्टन मैच के लिए भी अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है.

पहला मैच बारिश से धुल गया था. इस मैच में इंग्लैंड ने सिर्फ गेंदबाजी की थी. और उसकी बल्लेबाजी से पहले शुरू हुई बारिश ने मैच को धो दिया था. इसके बाद अगले मैच में इंग्लैंड ने ल्यूक वुड और साकिब महमूद के स्थान पर जोफ्रा आर्चर और जोश टंग को मौका दिया था. हालांकि ये दोनों ही पेसर कुछ खास नहीं कर पाए थे. इन दोनों ने मिलकर 8 ओवरों में 86 रन दिए थे और सिर्फ एक विकेट ही हासिल कर पाए थे.

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हालांकि इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी ने भारत के सात विकेट पर 190 रन के स्कोर को आसानी से पार कर लिया. जबकि पहले ओवर में सिर्फ एक रन पर ही उसके दोनों ओपनर बने थे.

इसके बाद जैकब बैथल ने कमाल की पारी खेली. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 46 गेंद पर 76 रन बनाए. और इंग्लैंड ने 19 ओवर में मैच जीत लिया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को कप्तान हैरी ब्रूक का अच्छा साथ मिला. ब्रूक ने 15 गेंद पर 39 बनाए.

भारत के लिए सीरीज जीतने के लिए आज, मंगलवार, 7 जुलाई को होने वाला मैच जीतना जरूरी है. अगर इंग्लैंड आज जीत जाता है तो वह सीरीज में 2-0 की बढ़त ले लेगा. और फिर वह सीरीज हार नहीं सकता. सीरीज का पहला मैच तो बारिश की वजह से धुल गया था.

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन
जोस बटलर, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बैथल, टॉम बेन्टन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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