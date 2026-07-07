भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का मैच 7 जुलाई को खेला जाएगा. इस मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है.
Published On Jul 07, 2026, 10:24 AM IST
Last UpdatedJul 07, 2026, 10:24 AM IST
india vs eng (IANS)
इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. यह मैच आज सात जुलाई को एजबेस्टन में खेला जाएगा. मेजबान टीम ने मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 में भारत को एक ओवर बाकी रहते चार विकेट से हराया था. टीम ने एजबेस्टन मैच के लिए भी अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है.
पहला मैच बारिश से धुल गया था. इस मैच में इंग्लैंड ने सिर्फ गेंदबाजी की थी. और उसकी बल्लेबाजी से पहले शुरू हुई बारिश ने मैच को धो दिया था. इसके बाद अगले मैच में इंग्लैंड ने ल्यूक वुड और साकिब महमूद के स्थान पर जोफ्रा आर्चर और जोश टंग को मौका दिया था. हालांकि ये दोनों ही पेसर कुछ खास नहीं कर पाए थे. इन दोनों ने मिलकर 8 ओवरों में 86 रन दिए थे और सिर्फ एक विकेट ही हासिल कर पाए थे.
हालांकि इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी ने भारत के सात विकेट पर 190 रन के स्कोर को आसानी से पार कर लिया. जबकि पहले ओवर में सिर्फ एक रन पर ही उसके दोनों ओपनर बने थे.
इसके बाद जैकब बैथल ने कमाल की पारी खेली. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 46 गेंद पर 76 रन बनाए. और इंग्लैंड ने 19 ओवर में मैच जीत लिया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को कप्तान हैरी ब्रूक का अच्छा साथ मिला. ब्रूक ने 15 गेंद पर 39 बनाए.
भारत के लिए सीरीज जीतने के लिए आज, मंगलवार, 7 जुलाई को होने वाला मैच जीतना जरूरी है. अगर इंग्लैंड आज जीत जाता है तो वह सीरीज में 2-0 की बढ़त ले लेगा. और फिर वह सीरीज हार नहीं सकता. सीरीज का पहला मैच तो बारिश की वजह से धुल गया था.
इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन
जोस बटलर, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बैथल, टॉम बेन्टन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग