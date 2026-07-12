इंग्लैंड ने छीनी टीम इंडिया से नंबर-1 की रैंकिंग, श्रेयस अय्यर के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

जोस बटलर के धमाकेदार शतक और हैरी ब्रूक की तूफानी पारी से इंग्लैंड ने पांचवें टी-20 मैच में भारत को 56 रन से हरा दिया. इंग्लैंड की टीम ने इस जीत के साथ बड़ा कारनामा किया है. इंग्लैंड की टीम टी-20 रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 की रैंकिंग पर पहुंच गई है. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के नाम इस मैच में शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया.

भारत के खिलाफ पांचवें टी-20 मैच में जीत के साथ इंग्लैंड के 268 रेटिंग प्वॉइंट्स हो गए हैं. 38 मैच में 238 रेटिंग प्वॉइंट्स के साथ इंग्लैंड अब टी-20 रैंकिंग में टॉप पर है. भारतीय टीम के 58 मैच में 268 रेटिंग प्वॉइंट्स है और अब टीम इंडिया दूसरे स्थान पर खिसक गई है. ऑस्ट्रेलिया तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे और साउथ अफ्रीका पांचवें नंबर पर हैं.

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श्रेयस अय्यर के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस हार के बाद शर्मनाक लिस्ट में एंट्री ली है. वह बतौर कप्तान पहले सात मैच में एक भी जीत नहीं दर्ज करने वाले चौथे कप्तान (फुल मेम्बर टीम) बन गए हैं. इस लिस्ट में जिम्बाब्वे के दो और श्रीलंका के एक कप्तान शामिल हैं.

कप्तान के तौर पर शुरुआती 7 T20I मैचों में कोई जीत नहीं (FM टीमें)

ब्रेंडन टेलर

एल्टन चिगुम्बुरा

थिसारा परेरा

श्रेयस अय्यर

इसके अलावा वह सबसे कम मैच खेलते हुए छह मैच गंवाने वाले वह भारत के पहले कप्तान भी बने हैं. महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ने 16-16 मैच खेलने के बाद छह मुकाबले गंवाए थे. श्रेयस अय्यर ने सात मैच में ही छह मैच गंवा दिए हैं.

इंग्लैंड में 0-4 से टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार, श्रेयस अय्यर ने बताया कहां हुई चूक ?

पुरुष T20I में सबसे कम मैच खेलकर छह हार झेलने वाले भारतीय कप्तान:

7 – श्रेयस अय्यर*

16 – एमएस धोनी, विराट कोहली

33 – रोहित शर्मा

36 – सूर्यकुमार यादव

जोस बटलर और हैरी ब्रूक की पारी से इंग्लैंड की जीत

पांचवें टी-20 मैच में जोस बटलर के 64 गेंदों में 131 रन और ब्रुक के 45 गेंदों में नाबाद 95 रन की बदौलत इंग्लैंड ने तीन विकेट पर 257 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. भारतीय गेंदबाजी आक्रमण इस मुकाबले में पूरी तरह बेअसर नजर आया। बटलर और ब्रुक ने दूसरे विकेट के लिए 233 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारियों में शामिल हो गई.

विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने इस दौरे के सभी सात टी20 मुकाबलों में अपनी सबसे अच्छी बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन जीत के लिए यह प्रयास काफी नहीं था. भारत की पारी 20 ओवर में आठ विकेट पर 201 रन तक ही पहुंच सकी. इशान किशन ने 35 गेंदों में 56 रन और आलोचनाओं का सामना कर रहे तिलक वर्मा ने 25 गेंदों में 53 रन बनाए.