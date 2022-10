सैम करन के पांच विकेट की बदौलत इंग्लैंड ने शनिवार को T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 ग्रुप-एक मैच में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 112 रन पर ढेर हो गई।

अफगानिस्तान की तरफ से इब्राहिम जादरान ने सर्वाधिक 32 रन बनाए जबकि उस्मान गनी ने 30 रन का योगदान दिया। वहीं, करन ने 10 रन देकर पांच विकेट झटके। इसके बाद इंग्लैंड ने 5 विकेट खोकर 113 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। इंग्लैंड के लिए लियम लिविंगस्टन ने नाबाद 29 रन बनाए।

