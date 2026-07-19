Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

60 साल बाद इंग्लैंड को मिला तीसरा स्थान, फ्रांस को 6-4 से हराकर ब्रांज मेडल किया अपने नाम

इंग्लैंड की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के ब्रान्ज मेडल मैच में फ्रांस को 6-4 से हरा दिया है. यह वर्ल्ड कप में 60 साल के बाद इंग्लैंड का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है.

Edited By : Saurav Kumar |Jul 19, 2026, 09:45 AM IST

Published On Jul 19, 2026, 09:45 AM IST

Last UpdatedJul 19, 2026, 09:45 AM IST

ENG vs FRA: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 6-4 से हराया. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया.

इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इस मुकाबले में कुल 10 गोल लगे. 1982 के बाद यह पहला मौका है जब विश्व कप के किसी एक मैच में 10 गोल लगे हैं. इंग्लैंड की टीम मुकाबले में शुरुआत से ही हावी नजर आई. मैच के तीसरे ही मिनट में ही डेक्लान राइस ने लंबी दूरी से शानदार शॉट लगाते हुए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया. इसके बाद मैच के 18वें मिनट में एजरी कोन्सा ने इंग्लैंड की बढ़त को जल्द ही 2-0 कर दिया. उन्होंने राइस के कॉर्नर पर शानदार हेडर लगाते हुए गोल दागा.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

दोनों टीम ने की गोल की बारिश

बुकायो साका ने इंग्लैंड के लिए मैच का तीसरा गोल किया, जबकि 43वें मिनट में उन्होंने एक और गोल दागते हुए पहले हाफ में ही इंग्लैंड की बढ़त को 4-0 कर डाला. हालांकि, दूसरे हाफ मे फ्रांस ने भी दमदार वापसी की. कोच ने टीम में चार बदलाव किए, जिसका असर मैदान पर भी साफतौर पर नजर आया. मैच के 48वें मिनट में किलियन एम्बाप्पे ने फ्रांस के लिए मुकाबले का पहला गोल दागा. इसके बाद 58वें मिनट में बारकोला ने एक और गोल करते हुए स्कोर को 4-2 पर ला दिया. 9 मिनट बाद ही एम्बाप्पे ने एक और गोल करते हुए इंग्लैंड की बढ़त को और कम कर दिया.

हालांकि, इंग्लैंड ने मैच के अंतिम पलों में एक बार फिर दमदार खेल दिखाया. 87वें मिनट में हाथ आई पेनल्टी को बुकायो साका भुनाने में पूरी तरह से सफल रहे और उन्होंने इंग्लैंड के लिए मैच का पांचवां गोल किया. हालांकि, फ्रांस के लिए उस्मान डेम्बेल ने इंजरी टाइम में गोल करते हुए स्कोर 5-4 कर दिया. इंजरी टाइम के 8वें मिनट में जूड बेलिंगहम ने इंग्लैंड की ओर से छठा गोल करते हुए टीम की जीत पर मुहर लगा दी. 1966 में फीफा विश्व कप का खिताब जीतने के बाद यह टूर्नामेंट में इंग्लैंड का अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

Related News

FIFA प्रेसिडेंट ने भारतीय फैंस को कहा थैंक्यू, Zee TV के साथ 39 फीफा टूर्नामेंट्स की पार्टनरशिप पर जताया गर्व

FIFA प्रेसिडेंट ने भारतीय फैंस को कहा थैंक्यू, Zee TV के साथ 39 फीफा टूर्नामेंट्स की पार्टनरशिप पर जताया गर्व

Fifa World Cup 2026: खिताबी मुकाबले में मेसी तोड़ सकते हैं पांच बड़े रिकॉर्ड्स, बनेंगे नंबर-1

Fifa World Cup 2026: खिताबी मुकाबले में मेसी तोड़ सकते हैं पांच बड़े रिकॉर्ड्स, बनेंगे नंबर-1

Fifa World Cup 2026: अर्जेंटीना के राष्ट्रपति फाइनल देखने नहीं जाएंगे स्टेडियम, हैरान करने वाली है वजह

Fifa World Cup 2026: अर्जेंटीना के राष्ट्रपति फाइनल देखने नहीं जाएंगे स्टेडियम, हैरान करने वाली है वजह

fifa World Cup: स्पेन के लिए आई राहत भरी खबर, फाइनल मैच से पहले मिली बड़ी खुशखबरी

fifa World Cup: स्पेन के लिए आई राहत भरी खबर, फाइनल मैच से पहले मिली बड़ी खुशखबरी

Latest News

england-5-2

60 साल बाद इंग्लैंड को मिला तीसरा स्थान, फ्रांस को 6-4 से हराकर ब्रांज मेडल किया अपने नाम
morne-morkel-13

लॉर्ड्स वनडे से पहले रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे मोर्ने मोर्कल, फॉर्म को लेकर दिया बड़ा बयान

fifa-worlc-cup

FIFA प्रेसिडेंट ने भारतीय फैंस को कहा थैंक्यू, Zee TV के साथ 39 फीफा टूर्नामेंट्स की पार्टनरशिप पर जताया गर्व

england-vs-india-pitch-report

Eng vs Ind Pitch Report: लॉर्ड्स में 'करो या मरो' का मुकाबला, जानें कैसा रहेगा पिच और मौसम का हाल

kapil-dev-1-12

'इंग्लैंड को मिलेगा होम एडवांटेज...', टीम इंडिया के सही तालमेल को लेकर कपिल देव का बड़ा बयान

washington-sundar-32

IND VS ENG: वाशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट का ऐलान, इस युवा खिलाड़ी को मिला मौका

Editor's Pick

Gautam Gambhir and Virat Kohli Talk 10 Times in a Day says Batting Coach Sitanshu Kotak

दिन में 10 बार बात करते हैं कोहली और गंभीर: बैटिंग कोच सितांशु कोटक
Shubman Gill Blames Middle Over Collapse After India Lost to England in 2nd ODI at Cardiff

ENG vs IND: हार के बाद फूटा गिल का गुस्सा, बोले हम फायदा नहीं उठा पाए
Fingers will be pointed on Gautam Gambhir India vs England Series says Former RCB Star

'गंभीर पर उठेंगी कई उंगलियां', RCB के पूर्व स्टार का टीम इंडिया के कोच पर बड़ा बयान
4 Records india made in 1st ODI against England at Birmingham, Edgbaston

ENG vs IND: भारत की इंग्लैंड पर शानदार जीत, बने ये 4 रिकॉर्ड्स
2nd Time in 10 Years India Chased 250 plus score in odi without rohit and virat fifty

न विराट चले, न रोहित, भारत ने 10 साल में सिर्फ दूसरी बार हासिल की है ऐसी खास जीत
WATCH Jofra Archer Dismissed Virat Kohli with a Fast Ball India vs England 1st ODI at Edgbaston

आर्चर ने किया कोहली की वापसी का मजा किरकिरा, तूफानी रफ्तार से बनाया सस्ते में शिकार