इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 7वें और आखिरी T20I में 67 रनों से हराते हुए T20I सीरीज पर 4-3 से कब्जा कर लिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर 209 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इससे पहले दोनों टीमें सीरीज में 3-3 की बराबरी पर चल रही थी।

A big series win to start a massive winter for our T20 team ?

