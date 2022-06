इंग्लैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ पहले वनडे में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 50 ओवरों में 4 विकेट खोकर 498 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वनडे क्रिकेट इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है।

