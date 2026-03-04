CSK के कोचिंग स्टॉफ से जुड़ा इंग्लैंड का पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज, मिली बड़ी जिम्मेदारी

CSK ने अपने भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक प्री-सीज़न कैंप शुरू किया है, जिसमें ज़्यादातर घरेलू खिलाड़ी, जिसमें MS धोनी और आयुष म्हात्रे शामिल है.

James Foster

इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज जेम्स फोस्टर आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपरकिंग्स की कोचिंग स्टॉफ का हिस्सा होंगे. चेन्नई सुपरकिंग्स ने उन्हें आईपीएल 2026 के लिए फील्डिंग कोच बनाया है. चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम पिछले सीजन आईपीएल में सबसे आखिरी पायदान पर रही थी. जेम्स फोस्टर आईपीएल में केकेआर के साथ भी काम कर चुके हैं.

45 साल के फोस्टर ने 2001 और 2009 के बीच सात टेस्ट, 11 ODI और पांच T20I में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया. वह इस महीने के आखिर में अपनी नई भूमिका संभालेंगे.

Add Cricket Country as a Preferred Source

सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के CEO काशी विश्वनाथन ने कहा, हम एक फील्डिंग कोच की तलाश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वह हमारे साथ जुड़ेंगे, फोस्टर पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के फील्डिंग कोच के रूप में काम कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने डेजर्ट वाइपर्स, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स, पेशावर ज़ालमी जैसी फ्रेंचाइजी के साथ भी काम किया है. हेड कोच फ्लेमिंग के अलावा, CSK के सपोर्ट स्टाफ में अभी माइक हसी (बैटिंग कोच), एरिक सिमंस (बॉलिंग कोच), श्रीधरन श्रीराम (असिस्टेंट बॉलिंग कोच) और राजीव कुमार हैं, जो फील्डिंग कोच भी हैं.

CSK के प्री- सीजन कैंप में शामिल हुए धोनी सहित कई खिलाड़ी

बता दें कि CSK ने अपने भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक प्री-सीज़न कैंप शुरू किया है, जिसमें ज़्यादातर घरेलू खिलाड़ी, जिसमें MS धोनी और आयुष म्हात्रे शामिल हैं. टीम आने वाले सीज़न के लिए फ्रैंचाइज़ी के हाई-परफॉर्मेंस सेंटर में तैयारी कर रही है.संजू सैमसन और शिवम दुबे, जो अभी भारतीय टीम का हिस्सा हैं, बाद में इस कैंप में शामिल होंगे.

संजू सैमसन को किया ट्रेड

पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स ने आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड किया है और उन्होंने रवींद्र जडेजा और सैम करन को संजू सैमसन के लिए ट्रेड किया, जो टी-20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में 97 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई.