न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का ऐलान, RCB के खिलाड़ी को मिली जगह

इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले की प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. जिसमें जॉर्डन कॉक्स और सोनी बेकर को डेब्यू करने का मौका मिला है. वहीं जोफ्रा आर्चर की टीम में वापसी हुई है.
Published On Jun 15, 2026, 10:10 PM IST
Last UpdatedJun 15, 2026, 10:10 PM IST
न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. जिसमें आरसीबी के बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स और तेज गेंदबाज सोनी बेकर को डेब्यू करने का मौका मिला है. हाल ही में कॉक्स ने एसेक्स के लिए डबल सेंचुरी लगाई थी. जिसकी वजह से उनको इंग्लिश टीम में शामिल किया गया है. इसके पहले कॉक्स को साल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही टीम में जगह मिली थी. लेकिन क्टिस के दौरान अंगूठे में चोट लगने के कारण उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिल पाया था. इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच को 115 रन से अपने नाम किया था. इसके बावजूद मेजबान टीम ने अपने खेमे में चार बदलाव किए हैं.
चार साल से ज्यादा समय बाद मैट फिशर अपना पहला टेस्ट खेलने जा रहे हैं. जबकि जोफ्रा आर्चर तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभालने के लिए वापस आ गए हैं. इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में ये बड़े बदलाव बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन के मिड-नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने के बाद उन्हें बाहर किए जाने के कारण हुए हैं. लॉर्ड्स टेस्ट टीम में 7 विकेट हासिल करने वाले ओली रॉबिन्सन दाहिने घुटने में दर्द के कारण प्लेइंग इलेवन से बाहर हो गए हैं. इनके अलावा, शोएब बशीर भी टीम से बाहर हैं. क्योंकि इंग्लैंड ने स्पेशलिस्ट स्पिनर को न खिलाने का फैसला किया है. स्टोक्स की गैर-मौजूदगी में जो रूट कप्तानी करेंगे. जेमी स्मिथ विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे.
केन विलियमसन के अचानक संन्यास लेने के बाद न्यूजीलैंड ने अभी तक अपनी प्लेइंग इलेवन की पुष्टि नहीं की है. उम्मीद है कि रचिन रवींद्र चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे. जबकि तीसरे नंबर पर विलियमसन की जगह हेनरी निकोल्स या विल यंग में से कोई एक ले सकता है.
दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: बेन डकेट, एमिलियो गे, जैकब बेथेल, जो रूट (कप्तान), हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जॉर्डन कॉक्स, जोफ्रा आर्चर, जोश टोंग, मैथ्यू फिशर और सोनी बेकर