ENG VS IND: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, खतरनाक गेंदबाज की वापसी

श्रीलंका दौरे से बाहर रहने के बाद तेज़ गेंदबाज़ गस एटकिंसन और साकिब महमूद की टीम में वापसी हुई है. हैरी ब्रूक वनडे टीम की कप्तानी जारी रखेंगे.
Published On Jul 03, 2026, 06:32 PM IST
Last UpdatedJul 03, 2026, 06:32 PM IST
England Squad
England Squad: इंग्लैंड की टीम ने इस महीने भारत के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की घरेलू सीरीज़ के लिए 16 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है. ससेक्स के ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया है. तेज गेंदबाज जोश टंग और जोफ्रा आर्चर की टीम में वापसी हुई है. जोश टंग ने अभी तक वनडे मैच नहीं खेला है, वहीं जोफ्रा आर्चर पिछले साल नवंबर के बाद वनडे मैच खेलते नजर आएंगे.
इस साल की शुरुआत में श्रीलंका दौरे से बाहर रहने के बाद तेज़ गेंदबाज़ गस एटकिंसन और साकिब महमूद की टीम में वापसी हुई है. हैरी ब्रूक वनडे टीम की कप्तानी जारी रखेंगे.
इंग्लैंड की टीम में चार बदलाव किए हैं. जोफ्रा आर्चर, एटकिंसन, महमूद और कोल्स टीम में आए हैं, जबकि ब्रायडन कार्स, ज़ैक क्रॉली, जेमी ओवरटन और ल्यूक वुड को टीम से बाहर किया गया है.
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14 जुलाई- पहला वनडे- बर्मिंघम, शाम 3.30 बजे (भारतीय समयानुसार)
16 जुलाई- दूसरा वनडे, कार्डिफ, शाम 5.30 बजे (भारतीय समयानुसार)
19 जुलाई- तीसरा वनडे, लॉर्ड्स, शाम 3.30 बजे (भारतीय समयानुसार)
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हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल रशीद, जो रूट और जोश टंग