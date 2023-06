Ashes 1st Test, Day 3: बारिश के चलते तीसरे दिन का खेल खराब, इंग्लैंड ने बनाई 35 रन की लीड

बर्मिंघम। इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के शुरुआती मैच के तीसरे दिन रविवार को ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 386 रन पर समेटने के बाद 35 रन की बढ़त बना ली है. इंग्लैंड ने तीसरा दिन खत्म होने तक दो विकेट के नुकसान पर 28 रन बना लिए. जैक क्रॉली सात रन बनाकर आउट हो गए वहीं बेन डकेट भी 19 रन ही जोड़ पाए. ऑली पोप और जो रूट नाबाद हैं.

इससे पहले, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दिन की शुरुआत पांच विकेट पर 311 रन से की लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड (68 रन पर तीन विकेट) और ओली रोबिनसन (55 रन पर तीन विकेट) ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को क्रीज पर ज्यादा देर रुकने नहीं दिया. ऑस्ट्रेलिया एक समय पांच विकेट पर 338 रन बनाकर अच्छी स्थिति में था और ऐसा लग रहा था कि टीम पहली पारी में इंग्लैंड के स्कोर को पार कर जायेगी. इसी स्कोर पर हालांकि अनुभवी जेम्स एंडरसन (53 रन पर एक विकेट) ने विकेटकीपर एलेक्स कैरी को बोल्ड कर इंग्लैंड को दिन की पहली सफलता दिलायी.

